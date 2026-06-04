„Ein riesiger Schmerz“
Abschied von der Kirche St. Gangolf 

Der 7. Juni wird ein trauriger Tag für Pater Albert Seul. Denn dann wird die St.-Gangolf-Kirche in Dörbach profaniert. Warum und wie es mit dem Gebäude weitergehen soll.

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Erhaben und weithin sichtbar prägt die St.-Gangolf-Kirche das Ortsbild von Dörbach, einem Ortsteil der Gemeinde Salmtal. Über lange Zeit war sie religiöser Mittelpunkt und Treffpunkt des Dorfes: Hier fanden Gottesdienste, kirchliche Feste und Veranstaltungen statt.

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