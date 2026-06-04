„Ein riesiger Schmerz“: Abschied von der Kirche St. Gangolf
„Ein riesiger Schmerz“
Abschied von der Kirche St. Gangolf
Der 7. Juni wird ein trauriger Tag für Pater Albert Seul. Denn dann wird die St.-Gangolf-Kirche in Dörbach profaniert. Warum und wie es mit dem Gebäude weitergehen soll.
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Erhaben und weithin sichtbar prägt die St.-Gangolf-Kirche das Ortsbild von Dörbach, einem Ortsteil der Gemeinde Salmtal. Über lange Zeit war sie religiöser Mittelpunkt und Treffpunkt des Dorfes: Hier fanden Gottesdienste, kirchliche Feste und Veranstaltungen statt.