Das Kloster zur Heiligen Familie wird als Altenzentrum genutzt. Die Stadt will prüfen, wie das Areal barrierefrei erschlossen werden kann – das Zentrum soll langfristig schließen.
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Für viele Bernkasteler gehört das „Klösterchen“ seit Jahren zum Stadtbild. Das Kloster zur Heiligen Familie wird heute als Altenzentrum genutzt – doch seine Zukunft ist offen. Während die Caritas langfristig an einem neuen Pflegeangebot in Kues arbeitet, beschäftigt sich die Stadt mit den baulichen Möglichkeiten des historischen Areals.