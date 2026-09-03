Historisches Areal Abschied vom „Klösterchen“ in Bernkastel-Kues? 03.09.2026, 17:00 Uhr

i Im historischen Stadtkern von Bernkastel liegt das Kloster zur Heiligen Familie, das auch Klösterchen genannt wird. Dort wird ein Altenzentrum betrieben. Seine Zukunft ist offen. Hans-Peter Linz

Das Kloster zur Heiligen Familie wird als Altenzentrum genutzt. Die Stadt will prüfen, wie das Areal barrierefrei erschlossen werden kann – das Zentrum soll langfristig schließen.

Für viele Bernkasteler gehört das „Klösterchen“ seit Jahren zum Stadtbild. Das Kloster zur Heiligen Familie wird heute als Altenzentrum genutzt – doch seine Zukunft ist offen. Während die Caritas langfristig an einem neuen Pflegeangebot in Kues arbeitet, beschäftigt sich die Stadt mit den baulichen Möglichkeiten des historischen Areals.







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