Abriss des VG-Rathauses in Zell erhitzt die Gemüter

Üblicherweise freuen sich Leute, wenn in ihrem Ort etwas Neues entsteht. Doch in Zell gibt es einige enttäuschte und gar saure Stimmen, wenn es um den Abriss der ehemaligen VG-Verwaltung und den Neubau eines Hotels geht.

Bald ist das alte Amtshaus in Zell Geschichte. Lange Jahre war hier die Verwaltung der Verbandsgemeinde zu Hause. Doch seit Anfang Juli laufen die Abrissarbeiten. Künftig soll hier ein Hotel entstehen. Doch nicht alle Zeller sind davon begeistert. „Es schmerzt mich, wenn ich das hier sehe. Hier verschwindet unwiderruflich ein Zeller Baudenkmal“, betont der Zeller Rechtsanwalt Karlheinz Kirch.

Lange Jahre gehörte der Jurist zu denen, die versuchten, den Abriss zu verhindern und das Amtshaus zu erhalten. „Zell ist geprägt von dem Wirken des Architekten Otto Finé. Es ist sein städtebauliches Gesamtwerk. Und dazu gehört auch dieses Verwaltungsgebäude“, betont Karlheinz Kirch. Zahlreiche, auch kleinere Bauwerke dieses Architekten würden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Amtshaus befinden. „Mit dem Abriss wird dieses Ensemble empfindlich gestört“, so der Anwalt.

„Hier hat der Denkmalschutz versagt.“

Karlheinz Kirch aus Zell

Er sieht hier vor allem ein Versagen des Denkmalschutzes. „Diese Behörde soll Denkmäler schützen, hier hat sie der Verwaltung geholfen, ein Denkmal zu entfernen“, gibt er enttäuscht zu bedenken. Dabei habe die Denkmalschutzbehörde den Interessen des Eigentümers leider ein höheres Gewicht eingeräumt als den Anliegen des Denkmalschutzes. „Für mich ist das unverständlich“, so Kirch.

Eigentlich hätte der Abriss des 1912 errichteten Verwaltungsgebäudes schon vor langer Zeit erfolgen sollen. Doch der Umzug der Verwaltung in den Neubau hatte sich immer wieder verzögert, zwischenzeitlich wurde das Amtshaus von der Generaldirektion Kulturelles Erbe in die Denkmalliste des Kreises aufgenommen, sodass eine besondere Abrissgenehmigung erforderlich wurde. 2014 hatte die ADD in Trier einen Architektenwettbewerb für den Neubau verlangt, damit sie dem Abriss zustimmen konnte. Doch durch die Verzögerung des Umzugs verfiel die 2017 erteilte Genehmigung, eine neue Genehmigung wurde beantragt und schließlich im vergangenen Jahr von der Unteren Denkmalschutzbehörde auch erteilt.

i Das frühere Amtshaus in Zell, 1912 nach Plänen des Architekten Otto Finé errichtet, wird gerade abgerissen. Für manche Zeller ist das ein schmerzlicher Vorgang. Junker Dieter

Ein Widerspruch von Karlheinz Kirch dagegen wurde zurückgewiesen, da er nicht widerspruchsbefugt war und keine Verletzung in einer eigenen öffentlich-rechtlichen Rechtsposition geltend machen konnte. „Hier sind einem Bürger die Hände gebunden“, beklagt der Anwalt. Der Rheinische Verein für Denkmalpflege, der einen Einspruch hätte einlegen können, wollte nicht klagen, sodass der Fall vor kein Gericht kam.

„Damit wird unserer historisch wertvollen Zeller Altstadt unwiederbringlicher Schaden zugefügt. Nachdem das von der Verwaltung bevorzugte, moderne Verwaltungsgebäude längst bezogen ist, wäre ein Abriss des alten Amtshauses eigentlich nicht mehr nötig gewesen“, gibt Karlheinz Kirch zu bedenken. Ob es zu einem Hotelbau kommen werde, ist laut ihm unsicher. Aber nach dem Abriss bleibe dann eine Freifläche als Parkplatz. „Ist das das höhere öffentliche Interesse, das den Denkmalschutz verdrängt?“, fragt er. Und gerade der Abriss des späteren Anbaus, wodurch nun die historische Rückfassade zur Moselseite hin freigelegt worden ist, verdeutliche, was für ein architektonisches Schmuckstück dieses Amtshaus sei.

Er hätte es für schön gefunden, hätte man das alte Amtshaus neben dem neuen Verwaltungsgebäude bestehen gelassen. „Ein Gebäude vom Anfang des 20. Jahrhunderts und eins aus dem 21. Jahrhundert, beides für die Verwaltung, hätten den Menschen die Unterschiede des Städtebaus anschaulich zeigen können“, gibt Karlheinz Kirch zu bedenken. Ohne das ehemalige VG-Rathaus sei eine solch einmalige architektonische Synopse nicht mehr möglich.

Doch der Rechtsanwalt ist Realist genug, um zu wissen, dass mit dem Beginn der Abrissarbeiten nun Fakten geschaffen werden. „Ich bin enttäuscht, dass es jetzt so kommt. Hier hätte ich mir vom Denkmalschutz mehr erwartet. Aber möglicherweise war der Druck der Verbandsgemeinde zu stark, wer weiß“, so Kirch. Nun werde jedenfalls ein Baudenkmal „aufs Schafott“ geführt, bedauert er.