Mit dem Lied „How far I’ll go“ eröffneten die Schülerinnen Patricia Jöckel und Nike Sips die feierliche Zeugnisübergabe der 66 Abiturienten vom Martin-von-Cochem Gymnasium. Begleitet vom einfühlsamen Klavierspiel erzählten sie die Geschichte eines Mädchens, das darüber nachdenkt, mit einem Boot in die weite Welt zu fahren, und stimmten die Gäste auf den besonderen Moment ein.

Schulleiterin Michaela Koch knüpfte in ihrer Begrüßung an das von den Schülern ausgewählte Lied an und stellte die Frage, woran junge Menschen sich bei ihren Lebensentscheidungen orientieren könnten. Sie betonte, dass „Recht, Frieden und Freiheit“ historisch gewachsene Grundpfeiler unserer Gesellschaft seien, die es zu bewahren gelte, da sie die Voraussetzungen für ein gutes Leben bildeten. Wer mit der Gemeinschaft, in der er aufgewachsen sei, verbunden bleibe, auf der Basis von Frieden, Recht und Freiheit seine Lebensentscheidungen treffen könne sowie weltoffen Zufälle gut zu nutzen wisse, habe beste Aussichten auf ein erfülltes Leben.

Soziales Miteinander wurde groß geschrieben

Die Absolventen des Jahrgangs 2025 zeichneten sich durch ihre Fähigkeit aus, Freiheiten und Rahmenbedingungen in der Schule klug zu nutzen, und fielen besonders durch ihr soziales Miteinander und die gemeinsame Organisation von Veranstaltungen für die Schulgemeinschaft auf. So initiierten sie 2023 einen Winterball für die Mittelstufe und gestalteten einen Karnevalsdonnerstag mit einem Programm für alle Jahrgangsstufen.

Auch akademisch glänze der Jahrgang. Die Jahrgangsbeste, Nike Sips, erzielte beeindruckende 877 von 900 Punkten. Kein Schulleitungsmitglied und kein Lehrer des Martin-von-Cochem-Gymnasiums kann sich daran erinnern, dass je ein so hohes Ergebnis in Cochem erreicht worden sei. 18 Abiturienten hatten eine Eins vor dem Komma und der gesamte Jahrgang erzielte einen Notendurchschnitt von 2,4.

An gemeinsame Erlebnisse erinnert

In ihrer Rede betonten die Schülervertreter Mia Weber und Felix Zundel, dass die Abiturienten mehr seien als nur Noten und dass die Zukunft denen gehöre, die den Mut hätten, sie zu gestalten. Die Stammkursleiter Herr Belzer, Frau Friderichs, Frau Dr. Hefele, Herr Nelius, Herr Dr. Schöne und Frau Schulze erinnerten humorvoll an gemeinsame Erlebnisse. Sie gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sie mit ihrer Arbeit dazu beitragen konnten, ihre Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule vorzubereiten, und wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft. Im Beitrag der Abiturienten dankten Pia Knobloch und Caroline Kun ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie den Mitarbeitern des Gymnasiums, die sichtlich gerührt Blumensträuße in Empfang nahmen.

Landrätin Anke Beilstein würdigte die Abiturientia mit herzlichen Worten und freute sich, „dass wir auch im kleinen Landkreis Cochem-Zell, in unserem ländlichen Raum, exzellente Köpfe haben.“ Sie lud die Absolventen ein, später in den Landkreis Cochem-Zell zurückzukehren, und fügte als Mutter hinzu, dass die Eltern erleben würden, dass sie auch später noch um Rat gebeten würden: „Mama bleibt Mama“.

i Für die Absolventinnen und Absolventen gab es eine große Feier. Frederik Eiden

Beim anschließenden Sektempfang, organisiert von Schülern der 12 unter der Leitung von Frau Franzen und Herrn Schenk, konnten sich die Abiturienten, ihre Familien und Lehrer bei strahlendem Sonnenschein in entspannter Atmosphäre austauschen. Es sei viel über die gemeinsame Schulzeit gesprochen, wehmütig zurückgeblickt und herzlich gelacht worden.

Die Schulgemeinschaft dankte allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben: „Hausmeister Christof Berg, den Sekretärinnen Iris Münnich und Gabi Schmitz sowie der Realschule plus für die Bereitstellung der Sporthalle. Victoria Hammes und Isabella Hornus danken wir für ihre hervorragenden Musikbeiträge und wir freuen uns bereits auf ihre Auftritte in den kommenden Jahren“, sagten die Schüler abschließend.

Diese Schülerinnen und Schüler wurden geehrt

In diesem Abiturjahrgang wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler für ihre hervorragenden Leistungen geehrt:

Den Preis der Ministerin Frau Dr. Hubig für besonderes Engagement für die Gemeinschaft in der Stufe und in der Schule erhielt Murooj Affara. Landrätin Anke Beilstein übergab den Preis des Schulträgers für das beste Abitur an Nike Sips. Preise für hervorragende schulische Leistungen bis zu einem Notendurchschnitt von 1,5 (Buchgeschenk des Fördervereins und Online-Stipendium e-fellows.net) erhielten Pia Knobloch, Caroline Kun, Jan Pellio, Eileen Mechold, Leonie Götz, Patricia Jöckel, Lina Feider und Jonah Höving. Ein Online-Stipendium e-fellows.net erhielten für Leistungen bis zu einem Schnitt bis 1,8 Hannah Georg, Chiara Buhs, Fin Herberz, Niels Müller, Carolin Hoffmann, Simon Zender und Emilia Grünewald. Weitere fachbezogene Preise gab es für Jan Pellio (Gesellschaft Deutscher Chemiker), Pia Knobloch und Nike Sips (Scheffel-Buchpreis für das Fach Deutsch), Pia Knobloch und Amelie Schönwiese (Karl-von-Frisch-Abiturientenpreis für Biologie), Lina Feider, Patricia Jöckel und Fin Herberz (Preis der Fachschaft Biologie), Jan Pellio (Mathematiker-Vereinigung), Nike Sips (Philologenverband Geschichte), Simon Philipsen (Physikalische Gesellschaft) und Amelie Schönwiese (Preis der Fachschaft Musik).