Nach acht intensiven Schuljahren haben 32 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Traben-Trarbach ihre Abiturprüfungen erfolgreich bestanden und stehen nun am Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die feierliche Zeugnisübergabe fand am in der Turnhalle der Schule statt, wo Eltern, Lehrer und Freunde zusammenkamen, um die Leistungen der Absolventen zu würdigen.

Besonders herausragend ist das Ergebnis von Fleur Lölling-Feiden aus Bullay, die mit einem beeindruckenden Abiturschnitt von 1,1 die Jahrgangsbeste wurde. Ihre hervorragenden Leistungen wurden nicht nur von der Schulgemeinschaft gefeiert, sondern auch mit dem Preis des Bildungsministers des Landes Rheinland-Pfalz gewürdigt.

Absolventen gewürdigt

Doch nicht nur akademische Leistungen wurden an diesem besonderen Tag gewürdigt. Auch Farah Mittelmann sticht unter den Absolventen hervor. Sie wurde für ihre herausragenden schulischen, sozialen und sportlichen Leistungen mit dem Abiturpreis Sport „Pierre de Coubertin“ durch den Landessportbund Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die Schulleiter Jochen Wiedemann betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Gemeinsinn und Selbstverantwortung. „Ihr habt in der Schule und außerhalb der Schule die Erfahrung gemacht: Wenn man selbst eigene Ideen entwickelt hat, wenn man selbst Schwierigkeiten überwunden hat und wenn man selbst verantwortlich ist für das, was am Ende herauskommt, dann kann man zurecht stolz darauf sein.“

Die Absolventen blicken nun mit Vorfreude auf ihre Zukunft. Einige haben bereits konkrete Pläne und werden im kommenden Semester ein Studium beginnen, während andere sich eine Auszeit nehmen möchten, um zu reisen oder Praktika zu absolvieren. Die Schulgemeinschaft ist stolz auf ihre Absolventen und wünscht ihnen alles Gute für die kommenden Herausforderungen. Wir sind überzeugt, dass Sie alle Großes erreichen werden.

Das sind die Absolventinnen und Absolventen

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach sind:

Sarah Alseheri (Kinheim), Jasper Augustin (Traben-Trarbach), Matteo Barone (Reil), Edin Bikic (Traben-Trarbach), Nelly Botsch (Irmenach), Valentino Botzet (Traben-Trarbach), Eliza Boufi (Traben-Trarbach), Max Brautlecht (Kröv), Hyacinth Bremm (Enkirch), Lilli Burg (Reil), Jan Fritzen (Traben-Trarbach), Fabio Golczuk (Traben-Trarbach), Angelina Gräff (Kövenig), Joshua Hamm (Kröv), Laura Himmelsbach (Traben-Trarbach), Johanna Houben (Briedel), Thilo Kettermann (Enkirch), Felix Kühn (Pünderich), Julius Kühn (Bullay), Leonie Kullmann (Traben-Trarbach), Fleur Lölling-Feiden (Bullay), Lena Michels (Kinheim), Farah Mittelmann (Traben-Trarbach), Maiko Müllers (Kröv), Maximilian Reiß (Kröv), Lydia Rörich (Traben-Trarbach), Mia Roth (Kindel), Benedikt Scheid (Briedel), Lennard Stark (Traben-Trarbach), David Steuer (Kröv), Jacob Wabnitz (Kröv) und Lisa Marie Wiedemann (Traben-Trarbach).