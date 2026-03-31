Einen großen Teil ihres Lebens haben sie dort verbracht. Nun haben sich 61 Absolventen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Daun aus dem Schulalltag verabschiedet.

„Abiwood – die Stars gehen, die Fans bleiben“ ist das Motto, mit dem sich 61 Absolventen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun aus dem Schulalltag verabschiedet haben. Das Erreichen der Hochschulreife wurde mit einem fünfstündigen und sehr persönlichen Programm gebührend gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Eröffnet wurde die Feier mit einem von Schülern der Stufe geplanten modernen Gottesdienst, geleitet von der evangelischen Pfarrerin Sabine Meckelburg undder katholischen Gemeindereferentin Judith Schleweit-Göbel, der vom Motiv des sich öffnenden Lebensweges und der Wegbegleitung geprägt war.

Maja Auras und Tim Schommers die Besten

Während der Abiturfeier verbreitete sich dank der Moderation durch Lina Schäfer, Finja Katzer und Marius Bonzelet rasch eine entspannte und freundliche Atmosphäre im Forum Daun. Schulleiter Torsten Krämer lobte den besonderen Jahrgang, der sich durch seine Offenheit, Empathie, sein Gemeinschaftsgefühl, also eine zwischenmenschlich große Reife, ausgezeichnet habe. Auffällig sei auch das Engagment der Jahrgangsstufe im Bereich der Demokratiebildung. Auch die Schülersprecherin Alexia Varga und die Schulelternsprecherin Claudia Becker sprachen Glückwünsche aus.

Für das beste Abitur wurden Maja Auras und Tim Schommers geehrt, die einen Notendurchschnitt von 1,2 erreichten. Constantin Dyba erhielt für seinen außerordentlichen Einsatz für die Schulgemeinschaft den Preis des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz.

Stufensong „Tommy“ sorgt für Tränchen

Für den musikalischen Rahmen sorgten Instrumentalbeiträge von Maia und Polina Marinova und Theresa Neumann, aber auch der Stufensong „Tommy“, gesungen vom Abichor, bewegte die Zuhörer im Dauner Forum sichtlich. Bei einem von Lena Engels geschnittenen Videoclip über die Stufenfahrt an den Gardasee im vergangenen Jahr flossen im Abiturjahrgang ein paar Tränchen des Glücks und auch der Wehmut. red