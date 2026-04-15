79 junge Menschen erfolgreich
Abi am Gymnasium Cochem: Bestes Zeugnis für Bullayerin
Die Abiturienta 2026 am Martin-von-Cochem-Gymnasium.
Die Abiturienta 2026 am Martin-von-Cochem-Gymnasium.
Anne Strehlow

79 frühere Schülerinnen und Schüler des Martin-von-Cochem-Gymnasiums haben jetzt ihre Allgemeinde Hochschulreife in der Tasche. Bei der Abifeier wurden einige sehr gute Leistungen gewürdigt.

Lesezeit 4 Minuten
Vor Kurzem war es endlich so weit für die 79 Abiturientinnen und Abiturienten des Martin-von-Cochem-Gymnasiums: Sie erhielten im feierlichen Rahmen in der Turnhalle der Realschule plus Cochem ihr Abiturzeugnis.Den musikalischen Einstieg gestaltete eine eigens aus den Abiturienten des Musikkurses geformte Band mit „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis.

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