Abfall-App Cochem-Zell steht vor Upgrade
Die Abfall-App Cochem-Zell zeigt ihren Nutzern, wann die Müllabfuhrtermine sind.
David Ditzer

Die Abfall-App Cochem-Zell soll ihren Nutzern das Leben leichter machen, indem sie an Müllabfuhrtermine erinnert. Zuletzt gab es aber Probleme bei der Installation. Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, was der Hintergrund ist.

Cochem. Wie praktisch: Eine App, die ihre Nutzer benachrichtigt, wenn sie den Müll nach draußen stellen müssen. Die Abfall-App Cochem-Zell hat genau diese Funktion. Ein Leser unserer Zeitung berichtete uns jedoch von Problemen, die App auf seinem Handy zu installieren.

