Die Hits der schwedischen Kultband Abba sind bis heute unvergessen. Das zeigte sich einmal mehr beim Auftritt der Tribute Band Nobel Composition in Cochem. So feierten die Fans den Auftritt.
Lesezeit 1 Minute
„Mamma Mia” ging am Freitagabend beim Event „One Night in Sweden” vielleicht der Punk ab. Ein mit begeisterten Fans proppenvolles Kapuzinerkloster feierte hier erneut die zeitlos beliebten Songs der schwedischen Kultformation Abba, dargeboten als Tribute Show von der Erfolgsformation Noble Composition.