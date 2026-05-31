Tribute Band spielt in Cochem Abba begeistert auch heute noch die Massen Thomas Esser 31.05.2026, 12:00 Uhr

i Nach der erfolgreichen Veranstaltung im vergangenen Jahr konnte sich die Erfolgsformation Noble Composition bei ihrer Abba Tribute Show im Kapuzinerkloster auch in diesem Jahr über ein volles Haus freuen. Thomas Esser

Die Hits der schwedischen Kultband Abba sind bis heute unvergessen. Das zeigte sich einmal mehr beim Auftritt der Tribute Band Nobel Composition in Cochem. So feierten die Fans den Auftritt.

„Mamma Mia” ging am Freitagabend beim Event „One Night in Sweden” vielleicht der Punk ab. Ein mit begeisterten Fans proppenvolles Kapuzinerkloster feierte hier erneut die zeitlos beliebten Songs der schwedischen Kultformation Abba, dargeboten als Tribute Show von der Erfolgsformation Noble Composition.







Artikel teilen

Artikel teilen