94 Jahre und immer noch Obermöhne von Eller

Karneval liegt ihr am Herzen und das Feiern hat sie im Blut. Seit 60 Jahren ist Ernestine Nichts die Obermöhne der Ellerer Eulen. Ans Aufhören denkt sie mit ihren 94 Jahren aber noch nicht.
Lesezeit 3 Minuten
Sie ist 94 Jahre alt und seit 60 Jahren Obermöhne der Ellerer Eulen. Ernestine Nichts hat den Karneval im Blut. Und nicht nur das: „Sie hat das Talent, die Truppe zusammenzuhalten, und hat immer neue Ideen, wie man am schönsten feiern kann“, bestätigen ihre Möhnenschwestern Gabi Schmitz, Agnes Wolbert und Simone Dünzen.