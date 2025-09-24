Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B53 bei Enkirch sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 88-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Es waren auch drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Sechs Schwerverletzte und ein Großeinsatz der Rettungskräfte: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls auf der B53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch am Mittwochnachmittag.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war gegen 13.30 Uhr ein mit vier Personen besetzter Wagen in Richtung Traben-Trarbach unterwegs. Ein mit zwei Personen besetztes Wohnmobil befuhr die B53 in entgegengesetzte Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der 88-jährige Fahrer des Autos aus Schleswig-Holstein aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Auto mit dem Wohnmobil zusammen. Hier saß ein 61-Jähriger aus Hamburg am Steuer.

B53 muss mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden

Durch den Zusammenprall erlitten die beiden Insassen des Wohnmobils und die vier Autoinsassen teilweise schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Mit drei Rettungshubschraubern und mehreren Rettungswagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die B53 von 13.45 bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Im Einsatz waren Polizeibeamte, 33 Feuerwehrkräfte, vier Rettungswagen, drei Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Bernkastel. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach, Tel. 06541/6270, oder die Polizeiinspektion Zell, Tel. 06542/9867.