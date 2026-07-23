Stadtradeln in Cochem-Zell
85-Jährige radeln 600 Kilometer fürs Klima
Die Eheleute von Stackelberg sind begeisterte Radfahrer. Sie appellieren an alle, die mit dem Rad unterwegs sind: „Tragt einen H
Die Eheleute von Stackelberg sind begeisterte Radfahrer. Sie appellieren an alle, die mit dem Rad unterwegs sind: „Tragt einen Helm, er kann Leben retten!“
Kreiswerke Cochem-Zell, Stella-Marie Benz

257 Radler aus dem Kreis Cochem-Zell haben sich an der Aktion Stadtradeln beteiligt – und innerhalb von drei Wochen beeindruckende 48.481 Kilometer zurückgelegt. Eine Geschichte sticht in diesem Jahr ganz besonders hervor.

Lesezeit 2 Minuten
Mit 85 Jahren noch mehr als 600 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen? Für das Ehepaar von Stackelberg aus Dohr ist das selbstverständlich. Bei der diesjährigen Aktion Stadtradeln sammelten beide gemeinsam über 600 Kilometer – und wurden damit zu den besonderen Gesichtern der Kampagne.
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