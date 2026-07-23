257 Radler aus dem Kreis Cochem-Zell haben sich an der Aktion Stadtradeln beteiligt – und innerhalb von drei Wochen beeindruckende 48.481 Kilometer zurückgelegt. Eine Geschichte sticht in diesem Jahr ganz besonders hervor.

Mit 85 Jahren noch mehr als 600 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen?

Für das Ehepaar von Stackelberg aus Dohr ist das selbstverständlich. Bei der diesjährigen Aktion Stadtradeln sammelten beide gemeinsam über 600 Kilometer – und wurden damit zu den besonderen Gesichtern der Kampagne.