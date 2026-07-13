30 Jahre Protest in Büchel 83-jährige Elke Koller kämpft weiter gegen Atomwaffen Dieter Junker 13.07.2026, 12:00 Uhr

i Friedensaktivistin Elke Koller in ihrem Garten in Leienkaul: Sie ist eines der Gesichter des Protests der Friedensbewegung gegen die Atomwaffen in Büchel. Dieter Junker

Seit 30 Jahren engagiert sich Elke Koller gegen die Stationierung von Atomwaffen in Büchel. Die Friedensaktivistin hat viel erlebt, klagte auch gegen die Bundesregierung, was ihr 2010 Schlagzeilen in New York bescherte. So lang sie kann, kämpft sie.

Seit 30 Jahren gibt es die Proteste der Friedensbewegung gegen die US-Atomwaffen, die in Büchel gelagert werden. Seit 30 Jahren mit dabei ist auch Elke Koller aus Leienkaul. Sie ist in diesen Jahren zu einem Gesicht des Widerstandes geworden. Viele Proteste sind mit ihrem Namen verbunden.







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