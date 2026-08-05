600 Kilo Ernte
72-Jähriger betrieb Cannabis-Farm in Wittlich
Rund 600 Kilo Marihuana hat ein Senior nach Auffassung des Gerichts auf einer Plantage in Wittlich geerntet. (Symbolfoto).
Rund 600 Kilo Marihuana hat ein Senior nach Auffassung des Gerichts auf einer Plantage in Wittlich geerntet. (Symbolfoto).
Hendrik Schmidt/dpa/Hendrik Schmidt

Lange Zeit betrieb er professionell und unbemerkt eine große Cannabisplantage in Wittlich. Mit dem Anbau von Marihuana machte der Senior gute Geschäfte. Doch nach der Razzia im Januar folgte nun das Urteil.

Lesezeit 3 Minuten
Im Januar sorgte ein großer Polizeieinsatz auf dem Areal der ehemaligen Tennishallen in der Nähe des Sportzentrums in Wittlich für Aufsehen. Augenzeugen berichteten von knapp 20 Einsatzfahrzeugen der Polizei und anderer Behörden, die an der Durchsuchung des Objekts beteiligt waren.
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