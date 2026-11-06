Programm für Cochem-Zell
600.000 Euro für Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen
Der Kreisel in Cochem-Brauheck wurde neu in das Kleinmaßnahmenprogramm für die Kreisstraßen im Kreis Cochem-Zell aufgenommen.
Der Kreisel in Cochem-Brauheck wurde neu in das Kleinmaßnahmenprogramm für die Kreisstraßen im Kreis Cochem-Zell aufgenommen.
Dieter Junker

Der Kreisausschuss hat ein Programm für 2027 verabschiedet. Neben Bauvorhaben, die bereits 2025 beschlossen wurden, ist auch ein neues Sanierungsprojekt vorgesehen, welches zugleich das teuerste sein wird. 

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Einstimmig hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung das Kleinmaßnahmenprogramm für die Kreisstraßen für 2027 beschlossen. Es hat ein Volumen von 600.000 Euro und umfasst insgesamt vier Bauvorhaben im Kreis Cochem-Zell sowie allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
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