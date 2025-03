16 Vereine aus dem Kreis Cochem-Zell nahmen an einem Probenwochenende in Manderscheid teil. Geübt wurde dabei auch für einen großen Auftritt am Ostermontag.

Musik lag in der Luft bei der Orchesterwerkstatt des Kreismusikverbands Cochem-Zell in der Vulkaneifel-Jugendherberge in Manderscheid, als man mit immerhin 60 Musikern aus 16 Vereinen gemeinsam probte, um neben dem Gemeinschaftserlebnis auch musikalische Neuerungen hautnah erfahren und später in den Heimatvereinen weiter vermitteln konnte.

Vereine sind wichtige Kulturträger

Natürlich hatte es sich der Vorsitzende des Kreismusikverbands Cochem-Zell, Philipp Thönnes aus Treis-Karden, nicht nehmen lassen, die Vereinsvertreter zu begrüßen. Er unterstrich dabei die große Bedeutung der Musik und des Gemeinschaftserlebnisses. Vor allem aber freute er sich über die rege Teilnahme der Vereine des Landkreises, denn die musizierenden Vereine sind wichtige Kulturträger in den Städten und Dörfern, ohne die so manches Jubiläum nicht läuft.

Die Kreismusikleiterin Jutta Justen, informierte schließlich über die einzelnen Programmpunkte während des Orchesterwochenendes. Es gab Instrumentalunterricht nach Registern beim Saxofon, der Klarinette, der Querflöte und auch dem hohen und tiefen Blech mit Schlagzeug. Zuerst aber gab es Registerproben mit der abendlichen Gesamtprobe. Als Dozenten wirkten in bekannter Manier Matthias Fuchs am Saxofon, Thorsten Krause an der Klarinette, Hans Peter Hässler an der Querflöte, Uwe Schmidt an der Trompete und am Flügelhorn und schließlich Wolfgang Neidhöfer am tiefen Blech, am Schlagzeug und bei den Gesamtproben engagiert mit.

Konzert in Bad Bertrich geplant

Geübt wurden Märsche einfach zum Gernhaben, bestens geeignet für Festzelte und volkstümliche Aufführungen mit der beliebten Blasmusik. Kreismusikleiterin Jutta Justen war am Ende positiv überrascht, sie war überwältigt, dass viele Musikerinnen und Musiker sich auf den Weg gemacht haben, um ihrem schönen Hobby nachzugehen. Sie unterstrich auch, dass es noch weitere zwei Proben geben soll, bis man musikalisch wohl gerüstet ist für das Konzert am Ostermontag im ehrwürdigen Konzertsaal der Bäderstadt Bad Bertrich.