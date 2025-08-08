Nachdem am vorigen Wochenende bereits 19 Gullydeckel auf der Kreisstraße zwischen Roes und Brückenmühle verschwunden waren, gehen die Diebstähle nun auch in Mayen-Koblenz weiter. Die Polizei spricht inzwischen von 55 fehlenden Deckeln in der Region.

Roes/Region. Die Gullydeckel-Diebstähle nehmen größere Ausmaße an: Die Zahl von ursprünglich 19 gestohlenen Gullydeckeln Anfang August stieg bis Donnerstag, 7. August, auf 55 an. Zunächst verschwanden am vergangenen Wochenende, die besagten 19 Gullydeckel auf der Kreisstraße 26 zwischen Roes und Brückenmühle.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Eigenen Angaben zufolge gab es bisher keine Zeugenaussagen oder neue Erkenntnisse zu den Tätern. Als mögliches Motiv vermutet die Polizei, dass die Diebe die Gullydeckel zum Weiterverkauf verwenden.

„Wir stehen mit allen anderen Landesbetrieb-Mobilität-Standorten in Kontakt, um Ersatz-Gullydeckel aufzutreiben.“

LBM Cochem-Koblenz

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit, dass das Ersetzen noch Schwierigkeiten bereitet. Grund dafür: Die gestohlenen Gullydeckel entsprechen einer veralteten Norm und werden in der Größe heutzutage nicht mehr produziert. Bisher konnten für die Kreisstraße 26 sechs Ersatzdeckel aufgetrieben werden, der LBM stehe aber mit weiteren Standorten in Kontakt, um die restlichen 13 zu ersetzen. Bis dahin sichern Baken die offenen Schächte.

i Auf der Landesstraße 117 müssen offene Schächte durch Baken abgesichert werden. Maja Schmidt

Ähnliches schildert Michael Kopp von der Straßenmeisterei Koblenz. Auf der Landstraße 117 zwischen Kobern-Gondorf und Solliger Höfe fehlen insgesamt vier Gullydeckel. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die verschwundenen Gullydeckel gehören dort ebenfalls zu der veralteten Norm.

Trotz regen Austauschs mit Baufirmen und anderen Straßenmeistereien erklärt Kopp, dass die Chancen auf Ersatz schlecht stünden. Falls keine passenden Deckel für die offenen Schächte gefunden werden, könnte das nach seiner Einschätzung zu einer halbseitigen Sperrung der Kreisstraße und Erneuerungskosten von ungefähr 1.000 Euro pro Schacht führen.

i Die offenen Schächte auf der Kreisstraße 12 zwischen Rübenach und Bubenheim werden durch Baken gesichert. Maja Schmidt

Auf der Kreisstraße 12 zwischen Rübenach und Bubenheim fehlen laut Angabe der Polizei 20 Gullydeckel. Die Stadt Koblenz wurde sowohl von Bürgern, als auch von der Polizei darauf aufmerksam gemacht. Laut eigenen Angaben wurden einige Gullydeckel bereits ersetzt. Die übrigen Schächte sichern Baken ab.

i Mit Pylonen sichert die Verbandsgemeinde Wolken offene Schächte auf der Hauptstraße. Bernhard Maas

Die Verbandsgemeinde Wolken berichtet über zehn fehlende Gullydeckel entlang der Hauptstraße. In diesem Fall ist nicht mehr der LBM dafür zuständig, diese zu ersetzen, sondern die Verbandsgemeinde muss sich selbst kümmern. Der erste Beigeordnete Bernhard Maas erklärt, dass bereits sieben Gullydeckel durch Altbestand, wegen des Ausbaus der Bassenheimerstraße, ersetzt werden konnten. Für die übrigen offenen Schächte traf die Gemeinde vorsorgliche Lösungen, beispielsweise wurden Gullydeckel von wenig genutzten Plätzen in die Straße gesetzt.

Auf der Kreisstraße 50 bei Lonnig wurden zwei Gullydeckel entwendet. Die Nachricht ging bei der Polizei am 5. August ein. Laut der Straßenmeisterei Koblenz konnten hier bereits passende Gullydeckel aufgetrieben werden und die Schächte sind geschlossen. Dennoch ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.