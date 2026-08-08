Ausnahmegenehmigung der SGD 500 Liter Moselwasser täglich für Blumen in Cochem Birgit Pielen 08.08.2026, 08:00 Uhr

i Inmitten des ausgetrockneten Rasens im Cochemer Moselvorgelände leuchten die roten Blumen. Einige Leser unserer Zeitung haben gefragt, wie sie bewässert werden. Thomas Esser

Trotz Wasserknappheit werden die Blumenbeete in Cochem täglich gegossen. Möglich macht das eine Ausnahmegenehmigung für Moselwasser. Bürgermeister Walter Schmitz erklärt, warum die Stadt den Blumenschmuck trotz Trockenheit erhält.

Im Kreis Cochem-Zell herrscht wegen der extremen Trockenheit Wasserknappheit – darauf hat die Kreisverwaltung mehrfach hingewiesen und zum Sparen von Leitungswasser aufgerufen. Einige Leser unserer Zeitung wundern sich deshalb, dass die Blumen in den städtischen Anlagen der Kreisstadt Cochem jeden Tag gewässert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen