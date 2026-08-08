Trotz Wasserknappheit werden die Blumenbeete in Cochem täglich gegossen. Möglich macht das eine Ausnahmegenehmigung für Moselwasser. Bürgermeister Walter Schmitz erklärt, warum die Stadt den Blumenschmuck trotz Trockenheit erhält.
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Im Kreis Cochem-Zell herrscht wegen der extremen Trockenheit Wasserknappheit – darauf hat die Kreisverwaltung mehrfach hingewiesen und zum Sparen von Leitungswasser aufgerufen. Einige Leser unserer Zeitung wundern sich deshalb, dass die Blumen in den städtischen Anlagen der Kreisstadt Cochem jeden Tag gewässert werden.