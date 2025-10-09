Förderprogramm in der VG Zell 50.000 Euro für Hausärzte im Hunsrück 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Hausarzt im Hunsrück gesucht: 17 Gemeinden haben dazu ein Förderprogramm in Höhe von 50.000 Euro aufgelegt. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

„Die medizinische Versorgung vor Ort hat Priorität“, sagen die Bürgermeister von 17 Hunsrückdörfern. Sie haben jetzt ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem sie Mediziner unterstützen, die sich in einer ihrer Gemeinden niederlassen wollen.

In ländlichen Regionen spitzt sich der Hausärztemangel weiter zu. Das ist auch im Hunsrück zu spüren. Viele Hausärzte erreichen das Rentenalter, aber es rücken nicht ausreichend junge Mediziner nach. Zugleich braucht eine alternde Gesellschaft mehr medizinische Versorgung.







Artikel teilen

Artikel teilen