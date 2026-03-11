Feuerwehren der VG Zell
4239 Stunden im Einsatz – sogar für ein Dixi-Klo
Hier fischt die Feuerwehr in Zell-Kaimt ein Dixie-Klo aus der Mosel. Kuriose Einsätze dieser Art gibt es immer wieder.
Hier fischt die Feuerwehr in Zell-Kaimt ein Dixie-Klo aus der Mosel. Kuriose Einsätze dieser Art gibt es immer wieder.
Markus Hensler

Fast jeden zweiten Tag ist eine der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Zell im Einsatz. Die Herausforderungen für die ehrenamtlichen Retter sind groß.

Lesezeit 2 Minuten
Wie viel Großartiges die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Zell leisten, ergibt sich erst in der Gesamtschau. Deshalb war es gut, dass Markus Hensler, Wehrleiter der VG Zell, eine Einsatzbilanz für 2025 im Verbandsgemeinderat Zell vorgestellt hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren