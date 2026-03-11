Feuerwehren der VG Zell: 4239 Stunden im Einsatz – sogar für ein Dixi-Klo
Fast jeden zweiten Tag ist eine der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Zell im Einsatz. Die Herausforderungen für die ehrenamtlichen Retter sind groß.
Wie viel Großartiges die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Zell leisten, ergibt sich erst in der Gesamtschau. Deshalb war es gut, dass Markus Hensler, Wehrleiter der VG Zell, eine Einsatzbilanz für 2025 im Verbandsgemeinderat Zell vorgestellt hat.