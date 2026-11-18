Der Kreis Cochem-Zell versinkt in Schulden und verklagt das Land Rheinland-Pfalz wegen des kommunalen Finanzausgleichs. Vor dem Verwaltungsgericht Koblenz sagte Landrätin Beilstein: „Die Klage ist ein Notruf der Demokratie.“
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In der Privatwirtschaft wäre es ein Fall für den Insolvenzverwalter: Der Kreis Cochem-Zell steckt tief in den roten Zahlen und hat das Land Rheinland-Pfalz verklagt – wegen des kommunalen Finanzausgleichs und den sogenannten Schlüsselzuweisungen. Es geht dabei um eine grundsätzliche Frage: Ermöglicht es das Land den Kommunen tatsächlich, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren, wie es in der rheinland-pfälzischen ...