Auch Sparkassen sind alarmiert 40 Millionen Euro Defizit: Cochem-Zell verklagt Land Birgit Pielen 18.11.2026, 11:10 Uhr

i An der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Koblenz nehmen teil (von links): die leitende Kreisverwaltungsdirektorin Barbara Schatz-Fischer, Landrätin Anke Beilstein sowie die Rechtsanwälte Jochen Hentschel und Nico Herbst. Birgit Pielen

Der Kreis Cochem-Zell versinkt in Schulden und verklagt das Land Rheinland-Pfalz wegen des kommunalen Finanzausgleichs. Vor dem Verwaltungsgericht Koblenz sagte Landrätin Beilstein: „Die Klage ist ein Notruf der Demokratie.“

In der Privatwirtschaft wäre es ein Fall für den Insolvenzverwalter: Der Kreis Cochem-Zell steckt tief in den roten Zahlen und hat das Land Rheinland-Pfalz verklagt – wegen des kommunalen Finanzausgleichs und den sogenannten Schlüsselzuweisungen. Es geht dabei um eine grundsätzliche Frage: Ermöglicht es das Land den Kommunen tatsächlich, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren, wie es in der rheinland-pfälzischen ...







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