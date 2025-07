Seit der Einführung der „Ehe für alle“ wurden im Kreis Cochem-Zell in der Zeit von 2017 bis 2024 insgesamt 39 gleichgeschlechtliche Paare getraut. Das ist die zweitniedrigste Zahl unter den rheinland-pfälzischen Landkreisen. Lediglich im benachbarten Vulkaneifelkreis gab es weniger Trauungen. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zweier Grünen-Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag hervor.

Am 1. Oktober 2017 wurde in Deutschland die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (“Ehe für alle“). Vorher bestand in Deutschland seit 2001 das Institut einer sogenannten eingetragenen Lebenspartnerschaft, wodurch gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit eröffnet wurde, ihre Beziehung auch rechtlich anerkennen zu lassen. Mit dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts wurde dann aber die gleichgeschlechtliche Partnerschaft der Ehe gleichgestellt.

Die meisten gleichgeschlechtliche Eheschließungen gab es im Kreis Mayen-Koblenz

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Familienministeriums gab es seit der Einführung dabei im Kreis Cochem-Zell in den Jahren 2017/18 mit elf und 2019 mit acht Trauungen die meisten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen. In den folgenden Jahren waren es jeweils zwischen drei und fünf Trauungen im Jahr.

Deutlich mehr gleichgeschlechtliche Eheschließungen gab es dagegen beispielsweise im Westerwaldkreis (151) oder im Kreis Mayen-Koblenz (237) und im Kreis Bernkastel-Wittlich (104). Im Vulkaneifelkreis waren es 36 solcher Trauungen seit 2017. Insgesamt gab es seit 2017 in Rheinland-Pfalz bis zum Jahresende 2024 4521 gleichgeschlechtliche Trauungen, davon 3068 in den Kreisen.

Bedeutet die Entwicklung der Zahlen eine gesellschaftliche Akzeptanz der „Ehe für Alle“?

Die Entwicklung der Anzahl der Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare in den Standesämtern und die Nutzung der Möglichkeit kirchlicher Segnungen in den katholischen Kirchengemeinden und seit dem Jahr 2021 auch Trauungen in den evangelischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz würden auf eine gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber der sogenannten „Ehe für Alle“ hinweisen, betont dazu das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration in seiner Antwort. Studien, die dies belegen könnten, würden allerdings dazu nicht vorliegen, räumte das Ministerium ein.

Die Förderung der Sichtbarkeit und Akzeptanz verschiedener sexueller und geschlechtlicher Identitäten und Lebensweisen stellt eines der drei Leitziele im Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ dar, teilt darüber hinaus Familienministerin Katharina Binz in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage mit. Der Aktionsplan beinhalte eine Fülle von Maßnahmen zur Stärkung der Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Menschen, auch in ländlichen Regionen, so die Ministerin.