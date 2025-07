120 Minuten Rennvergnügen bot der ADAC-Stoppelfeld-Cup Aktiven wie Fans in Cochem-Brauheck. Eingeladen hatte zu dem rasanten Spektakel der Verein Funk/Hilfe-Motorsport Dohr.

Das allseits bekannte Rennfieber war bei der vierten Auflage des ADAC-Stoppelfeld-Cups auf dem Circuit des Lescherhofs bei Aktiven wie Schaulustigen deutlich erkennbar. Diesmal gingen 35 Teams mit ihren meist getunten Maschinen bei dem Mofa-Rennwettbewerb an den Start. Zu diesem hatte einmal mehr der Verein Funk/Hilfe-Motorsport Dohr um die Organisationsleiter Oliver Görgen und André Coche eingeladen, die beim neuerlichen Rennspektakel abermals auf zahlreiche ehrenamtliche Einsatzkräfte zurückgreifen konnten.

Das Mittagsläuten am Samstag bedeutete gleichzeitig den Startschuss für die aktiven Rennteilnehmer, um die von Heinz-Peter Pauly abgesteckte 1,3–Kilometer-Rundstrecke in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Dabei starteten die Akteure in acht Wertungsklassen. Nach rund 120 Minuten Rennvergnügen durch eine mit Staub und Benzingeruch geschwängerte Luft, standen die Sieger des Spektakels fest und konnten sich bei der finalen Siegerehrung feiern lassen.