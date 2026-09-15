Nach Krankenhausschließung 31 Prozent mehr Notfälle in Zell – warum? Birgit Pielen 15.09.2026, 14:16 Uhr

i Generell haben sich die Notfalleinsätze im Kreis Cochem-Zell um 9 Prozent erhöht, in ganz Rheinland-Pfalz gibt es hingegen nur ein Plus von 5 Prozent. Überproportional häufig rückte der Rettungsdienst in die Stadt Zell aus. Patrick Seeger/dpa

Wie hat sich die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell seit der Schließung des Zeller Krankenhauses verändert? Neue Daten zeigen: Die Einsatzzahlen steigen, Rettungswagen sind länger gebunden – besonders in der VG Zell.

Wie steht es um die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell seit der Schließung des Mittelmosel-Klinikums in Zell? Im Kreistag gab es dazu neue Daten. Verglichen wurden unter anderem die realen Einsatzzahlen aus dem ersten Halbjahr 2024 mit denen des ersten Halbjahrs 2026, also die Zahlen vor und nach dem Krankenhaus-Aus.







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