Wenn sie den Boden unter den Füßen verliert, ist die H135 in ihrem Element. In Wittlich ist sie zu Hause, aber auch an der Mosel und im Hunsrück kennt die von 818 PS getriebene Maschine inzwischen fast jeden Winkel. Das Gute daran: Sie rettet dort Leben. Das Schlechte: Wenn sie fliegt, ist der Grund meist ein dramatischer.

So elegant Christoph 10 fliegt, so gewichtig ist er dennoch – er bringt knapp 3000 Kilogramm auf die Waage. Seit 1975 ist der hiesige Rettungshubschrauber am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich stationiert, betrieben von der ADAC-Luftrettung. In diesem Jahr feiert er also seinen 50. Geburtstag. Anzusehen ist ihm das nicht, schließlich ist das erste Modell längst ausrangiert. Eine „Maschine der neuesten Generation“ nennt der ADAC das Luftvehikel des Typs H 135 D-HXBC.

i Und so sieht er von Innen aus (aus der Perspektive des Notarztes): Links oben befinden sich die Perfusoren, mit denen der Arzt Medikamente genau dosieren kann, darunter sieht man das EKG-Gerät. Rechts unten liegt im Einsatzfall der Patient, darüber ist das Beatmungsgerät angebracht. Auf der Trage liegen weitere Notfallrucksäcke. Links an der Seite hängen die Sauerstoffflaschen. Ursula Bartz

Wie aber ist der Hubschrauber ausgestattet? Was braucht es, um in der Luft Menschenleben zu retten? Dort, wo alles auf engstem Raum Platz finden und blind griffbereit sein muss? Wir haben uns zusammen mit dem Piloten Marc Rammelsberg den Christoph 10 in Wittlich angeschaut und uns sein Innenleben erklären lassen.

Vorn sitzt naturgemäß der Pilot samt dem Co-Piloten, der bei der Navigation unterstützt. Hinten, mit dem Rücken zum Piloten, ist der Platz des Notarztes, der beim Rettungshubschrauber immer mit an Bord ist (anders als im Rettungswagen). Neben ihm findet sich ein Rucksack, der das Nötigste für die erste Hilfe enthält und direkt zum Einsatzort mitgenommen werden kann. Ihn gebe es auch mit einer speziellen Ausstattung beispielsweise zur Beatmung oder für verletzte Kinder, erklärt Rammelsberg.

i Hier sitzt der Notarzt, mit dem Rücken zum Piloten. Links neben ihm befindet sich ein weiterer Notfallrucksack, den er zum Einsatzort mitnehmen kann. Ursula Bartz

Der Patient liegt dem Notarzt gegenüber, sodass er ihn die ganze Zeit über im Blick hat. Direkt über dem Verletzten ist das Beatmungsgerät samt Maske untergebracht. Die dafür nötigen Sauerstoffflaschen hängen wiederum ganz links an der Seite.

Daneben finden sich die Geräte, mit denen der Arzt Medikamente genau dosieren kann: die sogenannten Perfusoren (Spritzenpumpen). Darunter, links neben dem Patienten, ist das EKG untergebracht, das alle Vitalparameter und Messwerte des Herzens erfasst, sammelt und speichert.

i Marc Rammelsberg ist einer der Piloten, die den Christoph 10 fliegen. Die Besatzung besteht immer aus einem Piloten, einem Rettungsassistenten beziehungsweise Notfallsanitäter und einem Notarzt. Ursula Bartz

Auf der Trage liegen weitere Notfallrucksäcke. Rechts neben dem Platz für den Patienten ist die Absaugpumpe in der gelben Tasche zu sehen. Damit können Flüssigkeiten, Sekrete oder Blut aus Körperöffnungen und Atemwegen entfernt werden.

Im Cockpit befindet sich links das Navigationsgerät, das der Crew die Lufträume anzeigt und über das ihr die Leitstelle den Einsatzort übermittelt. Diesen muss sie bestätigen, um direkt zum Einsatzort fliegen zu können. „Dabei werden sogar Hausnummer und Straße angezeigt“, erklärt der Pilot. Die weiteren Instrumente dienten der Triebwerksüberwachung und zeigten wichtige Flugparameter wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Kraftstoffstand und -verbrauch an. „Im unteren Bereich befinden sich die Funkgeräte, die Steuerorgane und zwei weitere Navigationsgeräte“, sagt Rammelsberg.

i Im Cockpit befindet sich links das Navigationsgerät, das der Crew die Lufträume anzeigt und über das ihr die Leitstelle den Einsatzort übermittelt. Die weiteren Instrumente dienen der Triebwerksüberwachung und zeigen wichtige Flugparameter wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Kraftstoffstand und -verbrauch an. Im unteren Bereich befinden sich die Funkgeräte, die Steuerorgane und zwei weitere Navigationsgeräte. Ursula Bartz

Ist er nicht im Einsatz, steht Christoph 10 übrigens unterhalb des Krankenhauses St. Elisabeth im Hangar, nahe des Landeplatzes. Direkt nebenan ist der Aufenthaltsraum der Crew. Startet ein Einsatz, fliegt der Pilot den Hubschrauber dort rückwärts hinaus. Gerade im Sommer könne es in dessen Inneren übrigens ungemütlich werden, weiß Rammelsberg. Bis zu 50 Grad könne die Temperatur erreichen. Aber immerhin ließen sich die Fenster etwas öffnen.

Ausgestattet ist die Maschine übrigens mit zwei Triebwerken. Fällt eines aus, kann das zweite einspringen. Jedes hat 818 PS. Damit kann Christoph 10 bis zu 220 Kilometer pro Stunde schnell fliegen, kommt theoretisch bis zu 611 Kilometer weit. Zwei Minuten, nachdem die Leitstelle ihn alarmiert hat, kann er bereits in der Luft sein. Sein Einsatzradius beträgt 70 Kilometer, die er in maximal 21 Minuten erreichen kann. 2024 wurde er 1767 Mal alarmiert. Häufiger flogen nur seine Kollegen aus Berlin, Straubing und Ochsenfurt.