Britt Hochscheid aus Briedel
2500 Kilometer auf dem Jakobsweg – allein
Noch liegen viele Kilometer vor ihr: Britt Hochscheid pilgert nach Santiago de Compostela. Das Foto zeigt sie bei der Ankunft im
Noch liegen viele Kilometer vor ihr: Britt Hochscheid pilgert nach Santiago de Compostela. Das Foto zeigt sie bei der Ankunft im Kloster von Monverdun im Département Loire, wo sie übernachtet.
Britt Hochscheid

Es gibt Momente auf dem Weg nach Santiago de Compostela, in denen der nächste Schritt mehr Mut verlangt als erwartet. Britt Hochscheid aus Briedel weiß das. Die 54-Jährige erlebt beim Pilgern nicht nur die Weite des Weges, sondern auch ihre Ängste.

Lesezeit 3 Minuten
Noch liegen viele Kilometer vor ihr. Britt Hochscheid aus Briedel ist auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela unterwegs. Beim Telefoninterview erzählt die 54-Jährige von den Momenten, in denen die Angst mitgeht – und von der Kraft, die sie immer wieder weiterlaufen lässt.
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