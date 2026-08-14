Britt Hochscheid aus Briedel 2500 Kilometer auf dem Jakobsweg – allein Birgit Pielen 14.08.2026, 11:00 Uhr

i Noch liegen viele Kilometer vor ihr: Britt Hochscheid pilgert nach Santiago de Compostela. Das Foto zeigt sie bei der Ankunft im Kloster von Monverdun im Département Loire, wo sie übernachtet. Britt Hochscheid

Es gibt Momente auf dem Weg nach Santiago de Compostela, in denen der nächste Schritt mehr Mut verlangt als erwartet. Britt Hochscheid aus Briedel weiß das. Die 54-Jährige erlebt beim Pilgern nicht nur die Weite des Weges, sondern auch ihre Ängste.

Noch liegen viele Kilometer vor ihr. Britt Hochscheid aus Briedel ist auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela unterwegs. Beim Telefoninterview erzählt die 54-Jährige von den Momenten, in denen die Angst mitgeht – und von der Kraft, die sie immer wieder weiterlaufen lässt.







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