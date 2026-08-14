Es gibt Momente auf dem Weg nach Santiago de Compostela, in denen der nächste Schritt mehr Mut verlangt als erwartet. Britt Hochscheid aus Briedel weiß das. Die 54-Jährige erlebt beim Pilgern nicht nur die Weite des Weges, sondern auch ihre Ängste.
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Noch liegen viele Kilometer vor ihr. Britt Hochscheid aus Briedel ist auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela unterwegs. Beim Telefoninterview erzählt die 54-Jährige von den Momenten, in denen die Angst mitgeht – und von der Kraft, die sie immer wieder weiterlaufen lässt.