Visionäre gesucht 25 Lavendelfelder auf 120 Kilometern an der Mosel? Ursula Bartz 21.02.2026, 12:00 Uhr

i So könnte es aus der Perspektive der KI aussehen, wenn größere Lavendelfelder in den Weinbergen gepflanzt werden. Made with Google AI/Gemini Flash Image

Ein Hauch von Provence für die gesamte Mittelmosel: Der Trittenheimer Ortsbürgermeister möchte von Trier bis Briedel Lavendelfelder pflanzen. Wie verrückt ist die Idee?

Die rosarote Brille ist im Fall von Mario Kohlmann lila. Der Moselaner ist entflammt: für den Lavendel. Zart-duftend sind seine Träume von blühenden mediterranen Feldern entlang der gesamten Mittelmosel. „Lila Lavendel-Linie“ hat er sein Projekt genannt, beflügelt von der Lust auf lebendige, farbenreiche Weinberge.







Artikel teilen

Artikel teilen