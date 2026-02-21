Ein Hauch von Provence für die gesamte Mittelmosel: Der Trittenheimer Ortsbürgermeister möchte von Trier bis Briedel Lavendelfelder pflanzen. Wie verrückt ist die Idee?
Lesezeit 2 Minuten
Die rosarote Brille ist im Fall von Mario Kohlmann lila. Der Moselaner ist entflammt: für den Lavendel. Zart-duftend sind seine Träume von blühenden mediterranen Feldern entlang der gesamten Mittelmosel. „Lila Lavendel-Linie“ hat er sein Projekt genannt, beflügelt von der Lust auf lebendige, farbenreiche Weinberge.