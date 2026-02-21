Visionäre gesucht
25 Lavendelfelder auf 120 Kilometern an der Mosel?
So könnte es aus der Perspektive der KI aussehen, wenn größere Lavendelfelder in den Weinbergen gepflanzt werden.
Made with Google AI/Gemini Flash Image

Ein Hauch von Provence für die gesamte Mittelmosel: Der Trittenheimer Ortsbürgermeister möchte von Trier bis Briedel Lavendelfelder pflanzen. Wie verrückt ist die Idee?

Lesezeit 2 Minuten
Die rosarote Brille ist im Fall von Mario Kohlmann lila. Der Moselaner ist entflammt: für den Lavendel. Zart-duftend sind seine Träume von blühenden mediterranen Feldern entlang der gesamten Mittelmosel. „Lila Lavendel-Linie“ hat er sein Projekt genannt, beflügelt von der Lust auf lebendige, farbenreiche Weinberge.

