25 Kilometer, auf die sich Kommunalpolitiker freuen

Es sind 25 entscheidende Kilometer: Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig steht fest, dass die Lücke auf der A1 bald der Vergangenheit angehören wird. Das spielt auch für den Kreis Cochem-Zell eine erhebliche Rolle.
Es sind nur 25 Kilometer, aber entscheidende 25 Kilometer. So lang ist die Lücke auf der A1 in der Eifel. Dass das Bundesverwaltungsgericht Leipzig nun grünes Licht für den ersten Teil des Lückenschlusses gegeben hat, ist auch im Kreis Cochem-Zell, vor allem in der Verbandsgemeinde Ulmen, aufmerksam registriert worden.