Weingut Steffens in Zell-Merl
234 Grad Öchsle: Winzerin erntet kleine Sensation
Sie sind ein gespieltes Team: Silvia Steffens-Durm und ihr Vater Paul-Werner. Die 48-Jährige führt das Weingut seit 2015. In ihr
Sie sind ein gespieltes Team: Silvia Steffens-Durm und ihr Vater Paul-Werner. Die 48-Jährige führt das Weingut seit 2015. In ihrer Familie spielt Weinbau schon seit 1648 eine Rolle.
Birgit Pielen

234 Grad Öchsle – ein außergewöhnlicher Wert, der selbst eine erfahrene Winzerin staunen lässt. Silvia Steffens-Durm aus Zell-Merl hat mit ihrem Team sechs Tage lang Rosinen sortiert, um eine seltene Trockenbeerenauslese zu gewinnen.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Tage, die in einem Weingut in die Geschichte eingehen. Für Silvia Steffens-Durm gehören sechs Septembertage des Jahres 2026 dazu. Da hat die Winzerin aus Zell-Merl Rieslingtrauben mit 234 Grad Öchsle geerntet – eine kleine Sensation. Ein Riesling von der Mosel hat typischerweise zwischen 70 und 90 Öchsle.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren