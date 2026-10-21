Weingut Steffens in Zell-Merl 234 Grad Öchsle: Winzerin erntet kleine Sensation Birgit Pielen 21.10.2026, 06:00 Uhr

i Sie sind ein gespieltes Team: Silvia Steffens-Durm und ihr Vater Paul-Werner. Die 48-Jährige führt das Weingut seit 2015. In ihrer Familie spielt Weinbau schon seit 1648 eine Rolle. Birgit Pielen

234 Grad Öchsle – ein außergewöhnlicher Wert, der selbst eine erfahrene Winzerin staunen lässt. Silvia Steffens-Durm aus Zell-Merl hat mit ihrem Team sechs Tage lang Rosinen sortiert, um eine seltene Trockenbeerenauslese zu gewinnen.

Es gibt Tage, die in einem Weingut in die Geschichte eingehen. Für Silvia Steffens-Durm gehören sechs Septembertage des Jahres 2026 dazu. Da hat die Winzerin aus Zell-Merl Rieslingtrauben mit 234 Grad Öchsle geerntet – eine kleine Sensation. Ein Riesling von der Mosel hat typischerweise zwischen 70 und 90 Öchsle.







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