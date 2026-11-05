Kreisausschuss Cochem-Zell 2027 wird es kein Kreisstraßenbauprogramm geben Dieter Junker 05.11.2026, 13:45 Uhr

i Die Peter-Altmeier-Brücke zwischen Bruttig-Fankel und Ernst ist auch Teil des Kreisstraßenbaugramms. Doch hier fehlen für die Umsetzung noch die Mittel. Dieter Junker

Einige Straßenbauvorhaben aus 2023 und 2025 sind noch immer nicht abgeschlossen oder erst stecken erst in der anfänglichen Planungsphase. Für 2027 wird es daher kein neues Bauprogramm geben. Wie ist der aktuelle Stand der laufenden Bauprojekte?

Im Dezember 2023 hatte der Kreistag ein längerfristiges Kreisstraßenbauprogramm bis 2027 mit acht Vorhaben aufgestellt, das 2025 um zwei weitere Maßnahmen ergänzt wurde. Mehrere Vorhaben befinden sich in der Umsetzung, der Bau der Stützwand Gillesmühle an der K31 Karden-Windhäuser Höfe ist bereits abgeschlossen.







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