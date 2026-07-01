Höllenbetrieb bei Höllenhitze 2000 Badegäste und kein Bademeister – Wie geht das? 01.07.2026, 16:00 Uhr

i Im Freibad in Schalkenmehren übernehmen Rettungsschwimmer die Badeaufsicht, da es aktuell keinen Bademeister gibt. Mario Hübner

Im Maarbad Schalkenmehren tummeln sich am Samstagnachmittag zahlreiche Schwimmer. Und die Gemeinde hat immer noch keinen fest angestellten Bademeister. Wie soll es weitergehen?

Menschen in Strandlatschen, bepackt mit Strandtaschen, Luftmatratzen und Decken, strömen am Samstagnachmittag in Richtung Maarbad. „Heute ist die Hölle los“, sagt Bürgermeister Peter Hartogh. Er hat sich selbst ein Bild vom Besucherandrang gemacht. Einlassstopp bei rund 2000 Besuchern Kein Wunder: Bei Temperaturen von knapp 40 Grad suchen zahlreiche Menschen Abkühlung im Naturbad – viele Einheimische, aber noch mehr auswärtige Gäste. Rund ...







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