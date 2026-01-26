Karneval 2026 20 Fastnachtsumzüge in Trier, Eifel, Mosel, Hunsrück 26.01.2026, 06:00 Uhr

i Spaß auf dem Rosenmontagszug in Trier (Archivbild 2024) TV/Mandy Radics

Wo und wann sind denn nun schöne Fastnachtsumzüge? Das fragen Sie uns immer an Karneval. Deshalb haben wir Ihnen für die närrischen Tage tolle Umzüge zusammengestellt – egal, ob klein und fein oder groß und famos. Viel Freude bei der Qual der Wahl.

Endlich wieder Karneval. Doch zu welchem Umzug lohnt es sich zu fahren? Eher der kleine, feine in der Eifel oder doch lieber der Große in der Stadt? Toll wäre auch einer, bei dem es anschließend noch eine nette Party gibt. Wir haben 20 schöne Karnevalsumzüge aus der ganzen Region für Sie zusammengestellt.







