Joshua Drieling lebt seit Geburt an mit Glasknochen. Knochenbrüche und Klinikaufenthalte haben lange seinen Alltag bestimmt. Heute ist er 18, hat sein Abitur in der Tasche und lässt sich einen Drachen auf den Rücken tätowieren.

Die Tattoo-Maschine sirrt im Hintergrund wie eine leise Bremse. Joshua Drieling liegt ausgestreckt auf einer Arbeitsliege, lässt sich die Schmerzen nicht anmerken. Parallel dringt Denise Bartlett mit ihrer dünnen Nadel millimetertief in die Haut des 18-Jährigen ein, überschüssige Farbe oder Schweiß wird von der Tätowiererin regelmäßig abgewischt. Es ist bereits die sechste Sitzung der beiden, das Motiv eines großen Drachen ist auf dem Rücken des Abiturienten bereits klar erkennbar. Im Tattooatelier „La Nisa“ in Kaisersesch geht es an die Detailarbeit.

Auf den ersten Blick wirkt hier alles normal, mit der Ausnahme, dass die meisten Menschen, inklusive der Tätowiererin selbst, dem 18-Jährigen davon abraten würden, sich in so jungem Alter für ein lebenslanges Kunstwerk auf dem Rücken zu entscheiden. Durchaus nachvollziehbar, doch in diesem Fall ist der Wunsch nach einem Drachentattoo vielleicht gar nicht so sehr aus jugendlicher Naivität entstanden.

Wie ist ein Leben mit der Glasknochenkrankheit?

Denn Joshua Drieling aus Uersfeld erlitt in seinem Leben 50 bis 60 Brüche, hat mehr Krankenhausaufenthalte hinter sich, als er zählen kann – er hat Glasknochen. Der Name ist Programm. Bei Menschen mit dieser Erkrankung ist das Kollagen, ein wichtiger Bestandteil der Knochen, nicht richtig aufgebaut. Dadurch sind die Knochen nicht so stabil und widerstandsfähig wie bei gesunden Menschen.

Der 18-Jährige betont, nur eine mildere Ausprägung zu haben. Insbesondere sein Unterkörper ist von Geburt an betroffen, daher sitzt er meist im Rollstuhl. Heilung ist bei der genetisch vererbbaren Krankheit nicht möglich, also muss der Uersfelder lernen, damit umzugehen: „Im Kindergarten bin ich gekrabbelt, habe gespielt und auf einmal: Zack. Es hat Knacks gemacht und mein Oberschenkel war gebrochen“, berichtet der Abiturient. Ein Hubschrauber habe kommen müssen, das sei ein Schockmoment für den damals Vierjährigen gewesen.

Daher muss er bereits als Kind achtsam sein: „Man wird früh erwachsen. Ich hatte nicht das Glück, mir über nichts Gedanken machen zu müssen.“ Die Eltern bezogen ihn früh in weisende Entscheidungen ein. Auf welche Schule möchtest du als Rollstuhlfahrer gehen? Welche Operationen und Behandlungsmethoden kommen für dich infrage? Bereits mit sechs Jahren macht sich Joshua Drieling Gedanken über solche Fragen. So wird bei ihm schon als Kind eine Marknagelung durchgeführt. Bei dieser chirurgischen Methode werden Nägel eingesetzt, die die Knochen stärken sollen.

Der Uersfelder trägt früh viel Verantwortung, zu stören scheint es ihn nicht. Denise Bartlett setzt ihre Tattoomaschine ab, hebt den Kopf und merkt an, dass Joshua Drieling für sein Alter sehr erwachsen sei. Das fällt auch im Gespräch mit dem 18-Jährigen auf. Mit lauter, durchdringender Stimme erklärt er mit der stoischen Präzision eines Arztes, welche Stäbe und Nägel bei ihm während der Operationen eingesetzt worden sind.

i Joshua Drieling packt gerade den Rollstuhl mit einer Art kleinem Kran in den Koffer seines Autos. Michael Illjes

Womit er hingegen wenig anfangen kann: Mitleid. Der Abiturient ist selbstständig, hat sein Abitur erfolgreich abgeschlossen und wird im Herbst Maschinenbau in Mannheim studieren. Der junge Mann ist ehrgeizig, will neue Produkte entwickeln und herstellen. Er sitzt im Rollstuhl, seine Beine sind zu kurz, um die Fußpedale seines Autos zu bedienen. Gas geben und bremsen, das tut Joshua Drieling, indem er mit seiner rechten Hand das Handgas nach vorne oder hinten zieht. Parallel hält der angehende Student das Lenkrad mit seiner Linken.

Trotz seiner Selbstständigkeit fühlt sich Joshua Drieling nicht immer ernst genommen: „Letztens war ich mit meiner Mutter tanken. Ich bin selbst mit meinem Auto gefahren und an der Tankstelle kam eine Bekannte aus dem Ort zu meiner Mutter und fragte sie: ,Darf der denn auch mal tanken?‘ Es wurde nur mit meiner Mutter geredet, anstatt mich selber zu fragen. Es wird manchmal so getan, als könnte ich nicht sprechen“, ärgert sich der Abiturient. Gewohnt ist er das schon, der ehemalige Schüler erhält oft neugierige Blicke.

Skoliose schon als Zehntklässler

Damit kann er mittlerweile gut umgehen. Viel schlimmer ist für den 18-Jährigen die Corona-Zeit gewesen. Er ist zu dem Zeitpunkt Zehntklässler, mitten in der Pubertät und seine Glasknochen machen einen Schub. Eine Skoliose entwickelt sich. Aufgrund der Pandemie muss er mit dem Rollstuhltennis aufhören, kann nicht mehr zur Schule gehen und seine wöchentliche Krankengymnastik fällt ins Wasser: „Da ist alles zusammengekommen. Ich habe eine Zeit lang ein Korsett getragen, aber irgendwann waren die Schmerzen so schlimm, dass ich mich für eine Operation entschied“.

Er muss abwägen. Ein steiferer Rücken oder weniger Schmerzen. Im Nachhinein sei die OP eine gute Entscheidung gewesen, er habe nun viel mehr Freiheit. Um seine Wirbelsäule zu begradigen, wurden lange Metallstangen an seinem Rücken platziert, mit Schrauben und Stangen verbunden. Ähnlich wie bei einem Baum, der mit Drähten umspannt wird, um gerade zu wachsen.

Im Studio wird weiter an den Details gefeilt. Aber wieso tätowiert sich der 18-Jährige einen Drachen auf seinen Rücken? Das hat zweierlei Gründe: Der Drache steht in der asiatischen Kultur für Veränderung, Anpassung und symbolisiert einen Beschützer. Neben der Bedeutung spielt auch die Ästhetik eine Rolle, denn die Skoliose deformiert den Rücken ein wenig: „Ich will mich wohlfühlen, wenn ich in den Spiegel schaue. Daher habe ich auch mit dem Sport angefangen. Es versteckt die Behinderung ein bisschen, aber es zeigt sie auch“, erklärt Joshua Drieling.

Trotz seiner Glasknochenkrankheit hat der 18-Jährige keine Sicherheitsbedenken. Er vertraut der Tätowiererin Denise Bartlett. Diese wiederum ist zunächst ein wenig besorgt gewesen. Ihr Atelier liegt zwar im Erdgeschoss, das Studio in Kaisersesch ist aufgrund einiger Treppenstufen noch nicht ganz barrierefrei. Die wenigen Meter kann Joshua Drieling aber zum Glück problemlos laufen.

i Die Tattoo-Künstlerin Denise Bartlett arbeitet konzentriert an dem Drachenmotiv. Es ist bereits die sechste Sitzung mit dem 18-jährigen Joshua Drieling. Michael Illjes

Bedenken hatte sie zunächst auch wegen seiner Schmerzmedikation, er nehme aber so gut wie keine Medikamente. Ansonsten ist die 44-Jährige positiv gestimmt. Mehr als zwei Wochen tüfteln die beiden gemeinsam an dem Motiv, bevor die erste Tinte auf die Haut aufgetragen wird.

Um den Rücken zu schonen, arbeitet die Frau mit 14 Jahren Tattoo-Erfahrung besonders behutsam: „Ich habe bisher immer die Rückmeldung bekommen, dass ich es sehr zärtlich mache. Also ich bin jetzt kein Rowdy, der sich auf den Rücken stützt“, erklärt die Tätowiererin. Das sei auch die Grundbedingung, wie Joshua Drieling scherzhaft anmerkt.

Sechs Sitzungen haben die beiden jetzt hinter sich. Für ein ungeübtes Auge wirkt der Drache bereits fertig. Doch Denise Bartlett hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Bis die letzten Schattierungen und der letzte Tropfen Tinte die Haut des 18-Jährigen berührt, wird es wohl noch ein wenig dauern.