Die Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) sollen unter anderem in die Treiser Schulsporthalle fließen sowie zur Verbesserung der Cybersicherheit der Kreisverwaltung.

Cochem-Zell. Cochem-Zell gehört zu den fünf Kreisen in Rheinland-Pfalz, die vom Land Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) erhalten. Rund 1,6 Millionen Euro stehen dem Kreis hier zur Verfügung, Mit diesem Programm will das Land Maßnahmen für gleichwertige Lebensverhältnisse unterstützen und eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen fördern.

„Wir freuen uns natürlich über diese finanzielle Unterstützung, aber man merkt dem Programm und vor allem bei der Auflistung der förderfähigen Projekte, dass diese Mittel vor allem für Kommunen und Verbandsgemeinden gedacht sind. Als Kreis fällt es schwer, hier entsprechende Vorhaben dafür zu finden“, meinte Landrätin Anke Beilstein im Kreisausschuss. Allerdings wolle der Kreis hier nur Projekte benennen, die sowieso angedacht waren, für die dann die Landesmittel verwendet werden können, fügte sie hier hinzu.

Für Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft stehen dem Kreis aus den RZN-Mitteln rund 860.000 Euro zur Verfügung. Hier sind als Maßnahmen die Sanierung des Hallenbodens und der Tribüne in der Sporthalle der Grund- und Realschule plus Treis-Karden, die Verbesserung der Cybersicherheit in der Kreisverwaltung Cochem-Zell und die Förderung von Ferienfreizeiten vorgesehen.

Für den Bereich Klimaschutz und Klimaresilienz kann der Kreis Cochem-Zell etwa 470.000 Euro einplanen. Vorgesehen ist hier ein Austausch der Fenster im Altbau der Kreisverwaltung in Cochem, da hier eine energetische Sanierung dringend erforderlich ist.

Und mit den rund 235.000 Euro für wirtschafts-, agrar- und verkehrsstrukturelle Maßnahmen, die der Kreis vom Land erhält, sollen eine gemeinsame zentrale Vergabestelle eingerichtet sowie ein KI-Softwaretools beschafft werden. Außerdem sind die Beschaffung eines intelligenten Parksystems als Ersatz für die jetzige Schrankenanlage im Innenhof des Kreishauses und an der Berufsbildenden Schule in Cochem, die Einrichtung von Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung und Bildung sowie für den geplanten „Weg der Erinnerung“ im Rahmen der Gedenkarbeit für das KZ-Außenlager Cochem geplant.

Je nach Förderfähigkeit der vorgeschlagenen Projekte sollen daneben noch weitere Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Ausstattung und der Digitalisierung sowie zur Erneuerung der E-Dienstwagenflotte beantragt werden, damit alle zur Verfügung stehenden Fördermittel ausgeschöpft werden können.

„Über die genaue Höhe der einzelnen Projekte kann jetzt noch nichts gesagt werden, die Verwaltung wird jetzt die Vorhaben für den Antrag auf Zuwendung aus dem RZN-Programm vorbereiten und bis Ende des Monats einreichen“, unterstrich Landrätin Anke Beilstein im Kreisausschuss. Und sie gab zu bedenken: „Ich bin mir sicher, dass wir hier was Gutes bewirken werden.“