Britt Hochscheid aus Briedel 137 Tage auf dem Jakobsweg – und zurück ins Leben Birgit Pielen 12.11.2026, 05:00 Uhr

i Sie hat es geschafft: Britt Hochscheid steht im spanischen Santiago de Compostela vor der Kathedrale, dem Endpunkt des Jakobswegs. 2640 Kilometer hat sie zu Fuß zurückgelegt. Britt Hochscheid

Nach 2640 Kilometern zu Fuß ist Britt Hochscheid aus Briedel im spanischen Santiago de Compostela angekommen. Nach schwierigen Jahren hat sie auf dem Jakobsweg ihre Kraft, Lebensfreude und das Vertrauen in sich selbst zurückgewonnen.

Sie war 137 Tage unterwegs, hat in 134 verschiedenen Betten geschlafen: Britt Hochscheid aus Briedel ist auf dem Jakobsweg von Trier ins spanische Santiago de Compostela gepilgert. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 54-Jährige, was sie bei diesem Abenteuer gelernt hat und was sie anderen Menschen empfiehlt, die sich auf den Weg machen möchten.







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