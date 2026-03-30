Feier in Pommerbachschule 125 Jahre TuS Kaisersesch sind kein Selbstläufer Brigitte Meier 30.03.2026, 14:33 Uhr

i Walter Desch überreicht Gerd Michaely (rechts), dem Vorsitzenden des TuS Kaisersesch, die Ehrenurkunde des Sportbundes Rheinland. Brigitte Meier

Der Turn- und Sportverein Kaisersesch hat jetzt sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Doch berechtigte Freude und die große Gratulantenschar täuschen nicht darüber hinweg, dass der TuS vor mancher Herausforderung steht.

Mit zahlreichen Glückwünschen, Geschenken und Ehrungen, aber auch mit Ermutigung zum „Weiter so“ bedachten Sportfunktionäre, Freunde und Unterstützer den Turn- und Sportverein (TuS) Kaisersesch zum 125. Geburtstag. Der mit 1500 Mitgliedern größte Verein im Kreis Cochem-Zell ließ sich in der Pommerbachschule feiern.







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