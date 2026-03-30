Der Turn- und Sportverein Kaisersesch hat jetzt sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Doch berechtigte Freude und die große Gratulantenschar täuschen nicht darüber hinweg, dass der TuS vor mancher Herausforderung steht.
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Mit zahlreichen Glückwünschen, Geschenken und Ehrungen, aber auch mit Ermutigung zum „Weiter so“ bedachten Sportfunktionäre, Freunde und Unterstützer den Turn- und Sportverein (TuS) Kaisersesch zum 125. Geburtstag. Der mit 1500 Mitgliedern größte Verein im Kreis Cochem-Zell ließ sich in der Pommerbachschule feiern.