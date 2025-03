Eine Nachricht bei Whatsapp von Mama erinnert einen Jugendlichen daran, dass das Essen auf dem Herd steht und in zehn Minuten für ihn fertig ist. Er liest die Nachricht, konzentriert sich dann wieder auf ein Videospiel, das auf seinem Computer läuft. Dann piepst plötzlich der Feuermelder. So beginnt das Video, das die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Ediger-Eller gedreht hat. Sie wollen zeigen, wie sich Betroffene bei einem Feueralarm verhalten sollen.

Jonas Kurz und Philipp Dumont schauen auf die dekorierte Gerätehalle ihrer Feuerwehr: Hier hängen gold-schwarze Girlanden, Luftballons und Co. für die Oscarparty. Die beiden Männer teilen sich die Rolle des Jugendwarts, wollen den sieben Jugendlichen etwas für ihre Leistung zurückgeben. Denn was sie geleistet haben, sei wichtige Arbeit: „Wir wollen verdeutlichen, wie schnell eine vermeintlich harmlose Alltagssituation zur tödlichen Gefahr werden kann“, sagt Kurz.

i Die beiden Feuerwehrmänner Jonas Kurz und Philipp Dumont (von links) engagieren sich jeweils als Jugendwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Ediger-Eller. Annika Wilhelm

Aus den Fenstern eines Hauses im Ellerbachtal qualmt es: Was im Ernstfall der Rauch eines ausgebrochenen Feuers sein könnte, ist hier nur ein Trick. Eine Nebelmaschine kam zum Einsatz, und mit Pylonen erzeugten die Jugendlichen rot-flackerndes Licht für das Feuer, und das alles in den Räumlichkeiten eines leer stehenden Hauses im Ellerbachtal. Immer mal wieder dürfen sie sich das Gebäude für Übungszwecke ausleihen, erzählt Kurz: „Es ist cool, dass wir dann einfach den Schlüssel bekommen – das zeigt ja auch, dass unsere Arbeit im Ort wertgeschätzt wird.“ Die Requisiten erfüllten ihren Zweck, denn die Effekte sehen im Video täuschend echt aus – für Authentizität sorgt auch ein mit Blaulicht und Sirene anfahrendes Feuerwehrauto.

„Es sind die berühmt-berüchtigten 120 Sekunden, die es zum Entkommen aus der Wohnung braucht. Danach wird es gefährlich“, erklärt der 35-jährige Philipp Dumont. Er engagiert sich schon bei der Feuerwehr, seit er 12 Jahre ist, bringt viel Erfahrung mit. Mit dem Video wollen seine jüngeren Kameraden nicht nur die richtige Verhaltensweise zeigen und über die Wichtigkeit von Rauchmeldern informieren, sagt der 18-Jährige Jonas Kurz: „Wir möchten auch das Bewusstsein für die Gefahr eines Wohnungsbrands schärfen und gleichzeitig unseren Mitbürgern zeigen, dass wir auch in den jüngeren Reihen fitte Leute haben, die für den Ernstfall gut vorbereitet sind.“

Bundesweiter Wettbewerb als Anlass

Auf die Idee für das Video kamen Dumont und Kurz wegen eines ausgeschriebenen Wettbewerbs der Initiative „Rauchmelder retten Leben“, die über das Forum Brandrauchprävention läuft. Zum vierten Mal läuft der Jugendwettbewerb zum richtigen Verhalten im Brandfall. Auf ihrer Internetseite schreibt die Initiative: „Ziel der Projekte war es, eine eigene, kreative Kampagne zu entwickeln, die möglichst vielen Menschen – von den Mitschülern über deren Familien bis hin zu den lokalen Gemeinschaften – das richtige Verhalten im Brandfall vermittelt.“

Inzwischen sind zahlreiche Videos eingegangen, die Gewinner sollen bis Ende März informiert werden, eine Preisverleihung findet im April statt. Dumont sagt: „Natürlich war auch das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro ein Anreiz, das Video einzureichen. Aber mal schauen. Die Konkurrenz ist schon stark, die haben richtige Filme im Stil von Feuer und Flamme gedreht.“

Doch selbst, wenn die Gruppe aus Ediger-Eller nicht gewinnt, sieht sie einen Gewinn in der Aktion. Schließlich kann man das richtige Verhalten im Fall eines Feuers nicht oft genug vermitteln. Und wie reagiert man jetzt korrekt? Laut dem Video der Jugendfeuerwehr: Ruhe bewahren, Fenster schließen, in Sicherheit bringen. Schlüssel und Handy mitnehmen und einen Notruf absetzen, dort die relevanten Informationen über Standort und die Anzahl der Personen im Haus geben. Sobald die Feuerwehr eintrifft: mit Winken auf sich aufmerksam machen. Den Rettungskräften erzählen, was passiert ist. Diese dann ihren Einsatz durchführen lassen. So kann ein Feuermelder tatsächlich Leben retten.

Das Video kann angesehen werden unter www.youtube.com/watch?v=TQbif-KxHnk.