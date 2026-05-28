Vor 120 Jahre ist das Schulgebäude in Pünderich eingeweiht worden. Zunächst beherbergte es die Volksschule Pünderich, heute die Grundschule Briedel-Pünderich. Zum runden Geburtstag gibt’s von Kindern und Lehrerschaft ein kunterbuntes Fest geschenkt.

Es ist ein imposantes, ein ehrwürdiges Gebäude. Erbaut wurde es als Volksschule von 1904 bis 1906. 120 Jahre sind seitdem vergangen – ein Grund, das Jubiläum mit einem Schulfest an diesem Samstag zu feiern.

Letzter Schultag der Volksschule Pünderich war der 5.