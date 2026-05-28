Grundschule Briedel-Pünderich
120 Jahre Schulgebäude: So feiern Kinder in Pünderich
In einer Projektwoche wird das große Fest zum 120-jährigen Bestehen des Schulgebäudes in Pünderich vorbereitet: Diese Kinder bem
In einer Projektwoche wird das große Fest zum 120-jährigen Bestehen des Schulgebäudes in Pünderich vorbereitet: Diese Kinder bemalen Tontöpfe.
Winfried Simon. RZ

Vor 120 Jahre ist das Schulgebäude in Pünderich eingeweiht worden. Zunächst beherbergte es die Volksschule Pünderich, heute die Grundschule Briedel-Pünderich. Zum runden Geburtstag gibt’s von Kindern und Lehrerschaft ein kunterbuntes Fest geschenkt.

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Es ist ein imposantes, ein ehrwürdiges Gebäude. Erbaut wurde es als Volksschule von 1904 bis 1906. 120 Jahre sind seitdem vergangen – ein Grund, das Jubiläum mit einem Schulfest an diesem Samstag zu feiern.Letzter Schultag der Volksschule Pünderich war der 5.

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