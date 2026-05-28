Vor 120 Jahre ist das Schulgebäude in Pünderich eingeweiht worden. Zunächst beherbergte es die Volksschule Pünderich, heute die Grundschule Briedel-Pünderich. Zum runden Geburtstag gibt’s von Kindern und Lehrerschaft ein kunterbuntes Fest geschenkt.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein imposantes, ein ehrwürdiges Gebäude. Erbaut wurde es als Volksschule von 1904 bis 1906. 120 Jahre sind seitdem vergangen – ein Grund, das Jubiläum mit einem Schulfest an diesem Samstag zu feiern.Letzter Schultag der Volksschule Pünderich war der 5.