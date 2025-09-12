Der 12-jährige Eliah aus Mittelstrimmig möchte sich als Botaniker später selbst versorgen. Einen eigenen Naturgarten bewirtschaftet er bereits. Was den Siebtklässler antreibt, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wenn sich ein 12-Jähriger zum Geburtstag statt anstatt eines neuen Smartphones lieber Komposterde wünscht, ist das zumindest ungewöhnlich. Doch Eliah aus Mittelstrimmig weiß ganz genau, was er will und wo es im Leben für ihn langgehen soll. Derzeit besucht er die siebte Klasse des Martin-von-Cochem-Gymnasiums, aber wenn er erwachsen ist, möchte er Botaniker werden. Ein eigener Naturgarten, in dem Heilkräuter sowie heimische Pflanzen wachsen und auch Obst und Gemüse angebaut werden, schwebt ihm als späterer Selbstversorger vor.

i In seinem Kräutergarten wachsen allerlei Heilpflanzen, deren Wirkung Eliah genau kennt. Ulrike Platten-Wirtz

Über Biodiversität und das Zusammenspiel von Insekten und Futterpflanzen weiß er schon jetzt bestens Bescheid. Seine große Leidenschaft gilt Heilkräutern. Erste Tinkturen für allerlei Wehwehchen hat er bereits hergestellt. Seine Eltern unterstützen die Leidenschaft ihres Sohnes und haben für ihn eigens das benachbarte Wiesengrundstück gepachtet. Hier ist Eliah gerade dabei, seinen eigenen Garten anzulegen beziehungsweise zu vergrößern. Er hat eine genaue Vorstellung, was wo angebaut werden soll. Einen Teil möchte er zum Naturgarten umgestalten. Der eigentliche Grund, warum er sich fürs Gärtnern interessiert: Er will die heimische Pflanzenwelt wieder ansiedeln. „Ich habe gelesen, dass 75 Prozent der Insekten zurückgegangen sind und es auch in der Vogelwelt nicht gut aussieht“, sagt er fachmännisch.

i Eliah führt genau Buch über seine Versuche im Garten, den er gerade vergrößert. Ulrike Platten-Wirtz

Deshalb soll ein Teil seines Gartens Insekten und Kleintieren als Futter und Lebensraum dienen. „Die Artenvielfalt zu erhalten ist mir sehr, sehr wichtig“, betont er. Im Kräuterbeet wachsen schon Kamille, Ringelblume, Malve, Salbei, Pfefferminze und Kapuzinerkresse. Die Samen der verblühten Pflanzen sammelt Eliah liebevoll von Hand ein, um erstens daraus weiter Pflanzen zu züchten und auch, weil er Samenpäckchen bereits zum Verkauf anbietet, um sein Taschengeld aufzubessern. Die Hälfte seines Geldes spart er schon für ein Haus mit Garten. „Am liebsten möchte ich später nach Bayern ziehen“, sagt er. Das alles aber erst, nachdem er Botanik oder Ethnobotanik studiert hat. Das ist der einzige Punkt, der für den 12-Jährigen noch offen ist.

„Mit neun Jahren habe ich ein Buch über Heilkräuter gelesen, das hat mich fasziniert.“

Eliah aus Mittelstrimmig

Nicht verwunderlich ist, dass er nach seinen Lieblingsfächern in der Schule gefragt, Biologie als Erstes nennt. Aber auch Erdkunde, Sport und Geschichte mag er. Dass er sich so für Pflanzenkunde und deren Heilwirkung interessiert, kommt daher, dass er schon früh angefangen hat, mit seiner Mutter zu gärtnern. „Mit neun Jahren habe ich ein Buch über Heilkräuter gelesen, das hat mich fasziniert“, erklärt Eliah. Zwei Jahre später hat er an einer Kräuterwanderung teilgenommen und sich kurz darauf ein paar Reagenzgläser gekauft, um erste Tinkturen herzustellen. „Der allererste Versuch ging schief, es sollte eine Hahnenfußtinktur werden, gegen Warzen und Mückenstiche“, schmunzelt er. Doch bei Spitzwegerich gegen Husten und Ringelblume für eine bessere Wundheilung konnte er seinen ersten Erfolg verbuchen.

i Kräuterbündel, Samentütchen und Tinkturen hat Eliah bereits selbst hergestellt. Ulrike Platten-Wirtz

Eliah führt genau Buch über seine Versuche. Auch darüber, welche Pflanzen wann und wo ausgesät und geerntet werden. Eine gesunde Ernährung ist ihm wichtig. Während seine Schulkameraden Süßigkeiten lieben, verzichtet Eliah komplett auf raffinierten Zucker. „Ich mag natürlich auch Süßes, aber nur wenn es von Datteln oder Honig kommt“, betont er.

Neben den Kräutern und Samentütchen bindet Eliah auch Räucherbündel zusammen. Die können angezündet werden und der Rauch, der dann entsteht, wirkt je nach Kräutern belebend oder entspannend.

Im nächsten Jahr möchte Eliah auch selbst Kräuterwanderungen anbieten und Vorträge beispielsweise über Honigbienen, Wildpflanzen und gesunde Ernährung halten. Denn gesund und nachhaltig zu leben, ist dem zukünftigen Naturgärtner besonders wichtig.