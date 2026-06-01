Autoren stellen Buch vor 111 neue Gründe, die Mosel zu entdecken Birgit Pielen 01.06.2026, 16:00 Uhr

i Achim Scheid hält das Buch "111 Orte an der Mosel, die man gesehen haben muss" in den Händen und freut sich, dass die beiden Autoren am 11. Juni zu einer Lesung zu ihm ins Rock-Café nach St. Aldegund kommen. Birgit Pielen

111 überraschende Orte, skurrile Geschichten und echte Mosel-Schätze: Peter Bieg und Angelina Fischer stellen ihr Buch „111 Orte an der Mosel, die man gesehen haben muss“ am 11. Juni im Rock-Café in St. Aldegund vor.

Ist über Sehenswürdigkeiten an der Mosel schon alles geschrieben worden? Nein! Peter Bieg und Angelina Fischer haben die Region zwischen Koblenz und Trier erkundet und genau hingeschaut. Daraus ist ihr gerade erst erschienenes Buch entstanden: „111 Orte an der Mosel, die man gesehen haben muss“.







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