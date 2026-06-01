111 überraschende Orte, skurrile Geschichten und echte Mosel-Schätze: Peter Bieg und Angelina Fischer stellen ihr Buch „111 Orte an der Mosel, die man gesehen haben muss“ am 11. Juni im Rock-Café in St. Aldegund vor.
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Ist über Sehenswürdigkeiten an der Mosel schon alles geschrieben worden? Nein! Peter Bieg und Angelina Fischer haben die Region zwischen Koblenz und Trier erkundet und genau hingeschaut. Daraus ist ihr gerade erst erschienenes Buch entstanden: „111 Orte an der Mosel, die man gesehen haben muss“.