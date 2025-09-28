First-Responder Treis-Karden 1000 Mal im Einsatz: von Sturzgeburt bis Reanimationen 28.09.2025, 16:00 Uhr

i Die Ehrenamtlichen der First-Responder-Gruppe des DRK-Ortsvereins Treis-Karden sind jederzeit bereit, wenn sie von der integrierten Leitstelle zu einem Einsatz gerufen werden. DRK Ortsverein Treis-Karden/Jonas Büchel

Die First Responder des DRK-Ortsvereins Treis-Karden hatten im September ihren 1000. Einsatz. Grund genug, um einmal zurückzublicken: Der Bereitschaftsleiter Jonas Büchel erzählt von Sturzgeburten und anderen herausfordernden Einsätzen.

Den Ehrenamtlern der First-Responder-Gruppe des DRK-Ortsvereins Treis-Karden ist vor allem eines wichtig: den Menschen schnell zu helfen und im Erstfall Leben zu retten. Seit ihrer Gründung Ende Juli 2018 rückt das Team in die umliegenden Ortschaften aus und bewältigte im September seinen 1000.







