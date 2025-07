Eine Firma, gegründet in der Weimarer Republik: Fahrzeugbau Michels schraubt seit vier Generationen an Holzwagen, Enten oder sogar Autos der Justizvollzugsanstalt. Eine Erfolgsstory, die mit einem Geheimnis auf dem Scheunenspeicher zu tun hat.

Henry Ford verwandelte das Auto in ein massentaugliches Produkt. Er war innovativ, seiner Zeit voraus und führte 1914 die Fließbandproduktion ein. Auch Fahrzeugbau Michels dachte früh voraus. Der Unterschied: In Cochem wird heute vor allem an Einzelstücken mit Charakter gewerkelt.

Die Fahrzeugbauer aus Cochem, das sind echte Alleskönner. Die Firma kümmert sich neben Serienfahrzeugen um Spielzeuge aller Art. Egal, ob Lkws, alte Enten oder Amphibienwagen – hier wird alles repariert, modernisiert oder nach den Wünschen der Kunden umgebaut.

Immer wieder erhält die Firma besondere Anfragen. Für die Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz sollte das Unternehmen Gefängniszellen in deren Wagen einbauen. In den „Knastautos“, wie sie Erich Michels scherzhaft nennt, wurden die Scheiben verblecht, Notausstiege eingebaut und Käfige eingesetzt.

i Immer wieder bastelt Fahrzeugbau Michels an Unikaten. Die Ente soll innerhalb von sieben Wochen restauriert werden. Michael Illjes

Die Handwerksmeister Jutta und Erich Michels führen die RZ über das Gelände. In der Garage steht eine alte Ente. Der Wagen hat keine Servolenkung und vermutlich ähnlich viel PS wie ein Mofa. Das Auto ist an einer Halterung montiert und in viele Einzelteile zerlegt. Die Motorhaube ist abmontiert, in den nächsten Wochen ist hier noch einiges zu tun.

Erich Michels erklärt, dass die verrosteten Partien bei solchen Autos ausgeschnitten und die Lücken mit maßgeschneiderten Ersatzteilen aus eigener Fertigung geschlossen werden: „Im Fahrzeugbau sind das bei uns immer Sonderaufbauten, da ist nichts von der Stange“, ergänzt Jutta Michels, die den Betrieb in vierter Generation übernommen hat.

Jedes Auto ist anders, jede Marke stellt das Unternehmen vor neue Herausforderungen. Doch die Firma schraubt nicht erst seit heute an Fahrzeugen herum. Fahrzeugbau Michels hat Geschichte. Vor mehr als 100 Jahren gründete Urgroßonkel Nikolaus Michels das Unternehmen. Allerdings nicht als Fahrzeugbauer, sondern als Stellmacher. Denn der Beruf des Fahrzeugbauers existierte 1920 noch nicht.

i In der Scheune im Stadtteil Cond in Cochem eröffnete Gründer Nikolaus Michels (rechts im Bild) den ersten "Firmensitz". Seitdem ist viel passiert. Fahrzeugbau Michels

Das Geheimnis auf dem Scheunenspeicher

Der Gründer Nikolaus Michels war strebsam, clever und seiner Zeit voraus. Anfang des 20. Jahrhunderts kümmerten sich die Stellmacher um Holzwagen für Bauern und später auch um Fahrzeuge mit Holzunterbau. Der Erfolg der Firma beruht auf einem gut gehüteten Geheimnis – und auf einer Geschichte, die in einer kleinen Scheune im Cochemer Ortsteil Cond begann.

„Die Radnabe ist das Herzstück vom Rad“, so erklärt es Erich Michels. Sie war wichtig, um die Holzwagen der Bauern zu tragen. Nikolaus Michels habe die Nabe habe damals ausgeschnitten und in Wasserkesseln gekocht – so entfernte er die Gerbstoffe. Die Radnaben ließ der Gründer ein Jahr lang auf dem Speicher seiner Scheune trocknen: „Das wurde geheim gehalten. Nicht mal die Gesellen durften auf den Speicher“, beschreibt Erich Michels.

Viele Bauern hätten bei dem cleveren Erfinder bestellt. Denn seine Radnabe habe bei der Ernte gehalten, während die Räder anderer Stellmacher beim Aufladen der Ernte gebrochen seien. Die Aushärtung des Holzes war der geheime Schlüssel: „So wurde die Radnabe fester als bei anderen Stellmachern. Und das wussten die anderen nicht“, führt Erich Michels stolz aus.

Vom Stellmacher zum Fahrzeugbauer

Seither hat sich viel getan. Aus Stellmachern wurden Fahrzeugbauer. Statt Holz und Stahl sind heute vorrangig Aluminium und Elektronik im Einsatz. Doch das Prinzip bleibt gleich: Aus einem rohen Fahrgestell und dem dazugehörigen Aufbau entsteht Schritt für Schritt ein vollständiger Wagen.

Die Redaktion interessiert, was Erich Michels von seinem Großvater aufgesaugt hat: „Das Handwerk“, erklärt er mit stoischer Präzision. Auch seine Nichte Jutta Michels, die 2009 ihre Meisterprüfung im Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk bestand, ist von klein auf begeistert: „Welches Kind hatte schon die Möglichkeit, im Werk den neuen Mercedes Actros zu sehen“, erzählt sie mit leuchtenden Augen.

Corona macht der Feier zum 100-jährigen Bestehen einen Strich durch die Rechnung

Fahrzeugbau Michels existiert seit mehr als 100 Jahren. Zwei Dinge verbinden die vier Generationen, als wäre es vorbestimmt: Alle vier schlossen im Alter von 26 Jahren ihre Meisterprüfung ab und eröffneten jeweils einen neuen Standort. Denn das Unternehmen wächst stetig, aktuell sind acht Auszubildende im Betrieb.

i Zum hundertjährigen Bestehen werkelt Erik Michels vier Jahre an dem Opel Blitz. Michael Illjes

Hundertjähriges Bestehen: Das sollte im Jahr 2020 gebührend gefeiert werden. Für dieses Jubiläum baute Erich Michels einen Zahnstangenkipper – eine Hommage an die Aufbauten seines Vaters aus dem Jahr 1937.

Vier Jahre lang tüftelte er an dem sogenannten Opel Blitz: Mit 28 PS, drei Gängen und einem hölzernen Unterboden erinnert das Fahrzeug an ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Der Tank liegt unter dem Beifahrersitz, gekippt wird der Anhänger per Handkurbel. Die Feier musste coronabedingt bis auf Weiteres verschoben werden – doch der Opel Blitz steht fahrbereit da und erinnert an vier Generationen Geschichte.