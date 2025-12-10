Zwölfjähriger in Altenkirchen von Auto angefahren

Die früh einsetzende Dunkelheit birgt derzeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Auf der Kölner Straße in Altenkirchen wurde am Dienstag ein Zwölfjähriger von einem Auto angefahren und – zum Glück nur leicht – verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.
Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Altenkirchen ist am späten Dienstagnachmittag – bei Dunkelheit – ein 12-jähriger Junge von einem Auto angefahren worden und verletzt worden. Gegen 17.35 Uhr wollte der Junge laut Polizei die Straße zu Fuß überqueren.