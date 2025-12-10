Zum Glück nur leicht verletzt Zwölfjähriger in Altenkirchen von Auto angefahren Michael Fenstermacher 10.12.2025, 15:37 Uhr

i ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild Boris Roessler. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die früh einsetzende Dunkelheit birgt derzeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Auf der Kölner Straße in Altenkirchen wurde am Dienstag ein Zwölfjähriger von einem Auto angefahren und – zum Glück nur leicht – verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Altenkirchen ist am späten Dienstagnachmittag – bei Dunkelheit – ein 12-jähriger Junge von einem Auto angefahren worden und verletzt worden. Gegen 17.35 Uhr wollte der Junge laut Polizei die Straße zu Fuß überqueren.







Artikel teilen

Artikel teilen