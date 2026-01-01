Im RZ-Archiv geblättert Zwischen Mudersbach und Güllesheim wurde fleißig gebaut Anke Becker 01.01.2026, 13:30 Uhr

i Auch 50 Jahre später ist die Grundschule Weitefeld ein Hingucker. Ob es am Glockenturm liegt? Damals war sie für 173 Kinder das "zweite Zuhause". Anke Becker

Mitte der 1970er-Jahre hat sich an Sieg, Wied und Heller einiges verändert, vor allem wurde viel gebaut. Das zeigt ein Blick in das Archiv unserer Zeitung.

Eine aufgehübschte Grundschule in Weitefeld, die Großbaustelle der Überbrückung in Fürthen und der erste Bauherr in Altenkirchen-Honneroth: Das Lesen der Rhein-Zeitung vor 50 Jahren fördert Interessantes zutage.1 Vom Schacht der Grube „Ecke“ in der Gemarkung Brachbach-Mudersbach hob sich der Deckel: Die Gemeinde Mudersbach hatte sich im Untertagesystem mit dem aus dem tiefen Ecker-Stollen „geschöpften“ Wasser ein weiteres Reservoir ...







