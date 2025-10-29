Land und BI informieren Zweifacher Austausch über Wölfe im Westerwald 29.10.2025, 08:00 Uhr

i Die Rückkehr des Wolfes in den Westerwald führt unweigerlich zu der Frage: Wie gehen die Politik, die Menschen und die Weidetierhalter damit um? Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Seit Jahren sind wieder Wölfe im Westerwald heimisch. Mindestens ebenso lange wird darüber diskutiert und gestritten, was das für die Menschen und die Weidetierhalter in der Region bedeutet. Information ist also nach wie vor wichtig.

In Altenkirchen sowie in Flammersfeld gibt es demnächst binnen weniger Tage gleich zwei Infoveranstaltungen zum Thema Wolf, genauer gesagt zum Zusammenleben der Menschen im Westerwald mit den Raubtieren. Während der erste Infoabend am 7. November vom Landesumweltministerium organisiert wird, lädt zu der zweiten Veranstaltung am 15.







Artikel teilen

Artikel teilen