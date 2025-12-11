Konzert im Wald am Kreuz „Zweifach“ für den guten Zweck in Herdorf Gaby Wertebach 11.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Duo Zweifach singt wieder unentgeltich für den guten Zweck Gaby Wertebach

Immer wieder gibt es Menschen, die sich auch in unserer unruhigen Zeit noch darüber Gedanken machen, wie sie anderen helfen können. Da sind das Duo Zweifach und die Mitglieder des Stammtisches „Füreinander Lachen“ aus Herdorf ein gutes Vorbild.

Bereits seit 2019 verwandelt sich der Wald am Kreuz auf der Ley hoch über dem Städtchen am 23. Dezember ab 18 Uhr in einen besonderen Klangraum. Dort wird das Duo Zweifach ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert unter dem Motto „Weihnachtsklänge über Herdorf“ geben.







