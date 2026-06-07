Gleich zwei Romane bringt die Autorin Sonja Roos in diesen Wochen heraus. Im aktuellen Roman „Das Geheimnis der Frauen“ erzählt die Altenkirchenerin wiedeine Geschichte auf zwei Zeitebenen. Und im Juli kommt spannender Lesestoff hinzu.
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Am Anfang standen drei Ideen, die die Altenkirchener Autorin Sonja Roos an den Goldmann-Verlag für ihren neuen Roman geschickt hat. In dem Verlag, der zu den umsatzstärksten in Deutschland im Bereich Taschenbuch zählt, sind bereits mehrere Bücher von ihr erschienen.