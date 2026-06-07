Autorin aus Altenkirchen
Zwei neue Romane aus der Feder von Sonja Roos
Die Autorin Sonja Roos mit ihrem frisch erschienenen Roman "Das Geheimnis der Frauen".
Die Autorin Sonja Roos mit ihrem frisch erschienenen Roman "Das Geheimnis der Frauen".
Sonja Roos. Apple Photos Clean Up

Gleich zwei Romane bringt die Autorin Sonja Roos in diesen Wochen heraus. Im aktuellen Roman „Das Geheimnis der Frauen“ erzählt die Altenkirchenerin wiedeine Geschichte auf zwei Zeitebenen. Und im Juli kommt spannender Lesestoff hinzu.

Lesezeit 3 Minuten
Am Anfang standen drei Ideen, die die Altenkirchener Autorin Sonja Roos an den Goldmann-Verlag für ihren neuen Roman geschickt hat. In dem Verlag, der zu den umsatzstärksten in Deutschland im Bereich Taschenbuch zählt, sind bereits mehrere Bücher von ihr erschienen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren