Zwei in die Jahre gekommene Straßen im Stadtteil Leuzbach beschäftigten jüngst die Mitglieder im Umwelt- und Bauausschuss. Beide werden, so denn der Stadtrat am 30. September zustimmt, grundlegend saniert.
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Enge Fahrbahnen, beschädigte Oberflächen und wenig Platz für Fußgänger: Der Schützenweg und die Almersbacher Straße in Leuzbach sollen in den kommenden Jahren grundlegend erneuert werden. Der Umwelt- und Bauausschuss sowie der Stadtentwicklungsausschuss des Altenkirchener Stadtrates haben dafür jetzt in einer gemeinsamen Sitzung den Weg frei gemacht.