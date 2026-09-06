Aus den Ausschüssen Zwei Leuzbacher Straßen werden grundlegend erneuert Sonja Roos 06.09.2026, 17:00 Uhr

i Zwei in die Jahre gekommene Straßen im Stadtteil Leuzbach beschäftigten jüngst die Mitglieder im Umwelt- und Bauausschuss. Beide werden, so denn der Stadtrat am 30. September zustimmt, grundlegend saniert. Sonja Roos

Zwei in die Jahre gekommene Straßen im Stadtteil Leuzbach beschäftigten jüngst die Mitglieder im Umwelt- und Bauausschuss. Beide werden, so denn der Stadtrat am 30. September zustimmt, grundlegend saniert.

Enge Fahrbahnen, beschädigte Oberflächen und wenig Platz für Fußgänger: Der Schützenweg und die Almersbacher Straße in Leuzbach sollen in den kommenden Jahren grundlegend erneuert werden. Der Umwelt- und Bauausschuss sowie der Stadtentwicklungsausschuss des Altenkirchener Stadtrates haben dafür jetzt in einer gemeinsamen Sitzung den Weg frei gemacht.







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