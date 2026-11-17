B54 lange gesperrt Zwei junge Männer bei Unfall in Siegen verletzt 17.11.2026, 14:04 Uhr

i Symbolfoto Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 18-Jähriger und sein Beifahrer haben am späten Montagabend bei einem Unfall auf der Koblenzer Straße in Siegen Verletzungen erlitten. Die Folgen des Unfalls auf der wichtigen Verkehrsachse betrafen noch den Berufsverkehr am Dienstag.

Bei einem Unfall auf der Koblenzer Straße (B54) in Siegen sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 18-jähriger Dacia-Fahrer mit seinem 19-jährigen Beifahrer gegen 23.20 Uhr Richtung Eiserfeld unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur B62 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto.







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