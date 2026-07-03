Wegen Sternwarte Zwei Astronauten schreiben Briefe an Betzdorfer Schule Thomas Leurs 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Michael Wertebach, stellvertretender Schulleiter der IGS Betzdorf-Kirchen, mit den handgeschriebenen Briefen der beiden Astronauten Ulf Merbold und Ulrich Walter. Thomas Leurs

Die Sternwarte der IGS Betzdorf-Kirchen ist weit über die Stadtgrenzen bekannt. Zwei Astronauten, Ulf Merbold und Ulrich Walter, haben der Schule kürzlich Briefe geschrieben. Wie es dazu kam, erzählt der stellvertretende Schulleiter.

Seit jeher richtet der Mensch seinen Blick des Nachts nach oben in den Sternenhimmel. Für einige Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Betzdorf ist das ein richtiges Betätigungsfeld, denn die Schule hat eine eigene Sternwarte. Diese Beobachtungsstation ist weit über die Stadtgrenzen bekannt, so bekannt, dass die Schule nun Briefe von zwei ehemaligen Astronauten erhalten hat: Ulf Merbold und Ulrich Walter.







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